Ждём "чуда на льду". Россия бьётся за золото молодёжного ЧМ по хоккею

Что за турнир?
Молодёжный чемпионат мира по хоккею появился в 1977 году и с тех пор проводится ежегодно. В нём принимают участие молодые хоккеисты, которым ещё нет 20 лет.
В этом году турнир пройдёт в Канаде — в Ванкувере — с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го. В нём сыграют 10 команд, разделённых на две группы. В группе А выступят:
- Канада
- Россия
- Чехия
- Дания
- Швейцария
Группу В составят:
- США
- Швеция
- Финляндия
- Словакия
- Казахстан
После группового этапа отсеивается одна худшая команда из каждой группы, остальные четыре выходят в 1/4 финала, где начинается серьёзная битва за медали.
Зачем его смотреть?
Молодёжный чемпионат мира — это настоящая ярмарка талантов. В большинстве случаев те, кто отличился на этом турнире, становятся мировыми звёздами.
Например, в 2017 году одним из лучших игроков стал Кирилл Капризов — будущий автор золотой шайбы России на Олимпиаде в Пхёнчхане и лидер голосования Лайфа.
Годом ранее на турнире зажигали финн Патрик Лайне и американец Остон Мэттьюс — второй и первый номера драфта НХЛ-2016.
Евгений Кузнецов звездил в 2011–2012 годах, Евгений Малкин — в 2006-м. Великое противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби тоже началось на молодёжном чемпионате мира.
Россия — Канада и "чудо на льду"
Противостояние россиян и канадцев на молодёжном уровне ничуть не менее жаркое, чем на взрослом. Да, родоначальники хоккея больше всех выигрывали этот турнир, но на втором месте идёт сборная России (правопреемница команд СССР и СНГ).
После 1991 года в активе России четыре победы, и все они потом и кровью выстраданы в сложнейших финалах именно с канадцами. Последний на данный момент победный для нашей команды финал случился в 2011 году. И он вышел настолько великим, что его даже прозвали вторым "чудом на льду" по аналогии с исторической победой сборной США над командой СССР в 1980-м.
В том самом финале сборная Канады вела со счётом 3:0 после двух периодов, но россияне во главе с Евгением Кузнецовым, Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко неожиданно даже для самих себя забросили пять безответных шайб в последнем игровом отрезке и вырвали победу.
Лучший игрок турнира Кузнецов после матча был краток и как всегда меток: "У нас русский характер, поэтому мы никогда не сдаёмся".
Противостояние России и Канады очень принципиальное, но не всегда всё решалось только лишь игрой. В 1987 году команды устроили массовую драку на льду, которую не удалось остановить без вмешательства полиции. Даже выключение света на арене не помогло! А ведь в этом матче играли будущие звёзды НХЛ: Теорен Флёри, Брендан Шэнахэн, Глен Уэсли, Пьер Тарджон, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Владимир Константинов и Владимир Малахов.
Будут ли потенциальные звёзды?
На молодёжном чемпионате мира как всегда ожидается целая россыпь суперталантов.
Американец Джек Хьюз в местной лиге набрал 116 очков в 60 матчах — его уже называют новым Патриком Кейном.
В Канаде все надежды связаны с Алексисом Лафренье. Этот тинейджер уверенно идёт по пути Кросби, став первым после Сида игроком с 40+ голами в местной лиге. Он уже считается главным претендентом на первый номер драфта-2020.
У России тоже есть кому зажигать. Юный талант из СКА Василий Подколзин, который больше играет в МХЛ, чем в КХЛ, проявил себя на молодёжных уровнях и уже удостоился сравнений с Коннором Макдэвидом и Павлом Дацюком. Эксперты не сомневаются, что он войдёт в топ-5 на драфте НХЛ 2019 года.
В составе также и новый алмаз из "Трактора" — Виталий Кравцов. Он уже перещеголял челябинских гениев Валерия Ничушкина и Евгения Кузнецова в плане самых "молодых" голов в Кубке Гагарина, а также отказался от космических сумм ради пути к своей мечте — игры в НХЛ. В КХЛ Кравцов себя уже показал, теперь время продемонстрировать таланты всему миру.
Состав сборной России
Вратари: Пётр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос").
Защитники: Александр Алексеев ("Ред Дир"), Даниил Журавлёв ("Барс"), Илья Морозов ("Сибирь"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Дмитрий Саморуков ("Гелф").
Нападающие: Артём Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Степан Старков ("Сочи"), Павел Шэн ("Салават Юлаев").
Не попали в заявку защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.
Могут быть дозаявлены ещё 2 полевых игрока.
Главный тренер команды, который руководит ей ещё с 2014 года, — Валерий Брагин. Но в этом году ему будет помогать экс-наставник основной команды Олег Знарок, который теперь трудится в качестве консультанта всех национальных сборных.
Расписание
Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января, и пока мы знаем только расписание матчей группового этапа. Если сборная России его преодолеет, то будет составлена сетка плей-офф.
28 декабря, пятница
Россия — Дания — 00:00 мск
29 декабря, суббота
Чехия — Россия — 04:00 мск
31 декабря, понедельник
Швейцария — Россия — 04:00 мск
1 января, вторник
Россия — Канада — 04:00 мск
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