Ждём "чуда на льду". Россия бьётся за золото молодёжного ЧМ по хоккею

В Ванкувере стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Этот турнир давно известен как выставка мировых талантов, которые в ближайшие годы начнут доминировать в лучшей лиге мира. При этом противостояние великих хоккейных держав не менее жаркое, чем на взрослом уровне. Сможет ли Россия впервые с 2011-го завоевать золото? Лайф рассказывает, почему за этим турниром обязательно нужно следить.

Что за турнир?

Молодёжный чемпионат мира по хоккею появился в 1977 году и с тех пор проводится ежегодно. В нём принимают участие молодые хоккеисты, которым ещё нет 20 лет.

В этом году турнир пройдёт в Канаде — в Ванкувере — с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го. В нём сыграют 10 команд, разделённых на две группы. В группе А выступят:

Канада

Россия

Чехия

Дания

Швейцария

Группу В составят:

США

Швеция

Финляндия

Словакия

Казахстан

После группового этапа отсеивается одна худшая команда из каждой группы, остальные четыре выходят в 1/4 финала, где начинается серьёзная битва за медали.

Зачем его смотреть?

Молодёжный чемпионат мира — это настоящая ярмарка талантов. В большинстве случаев те, кто отличился на этом турнире, становятся мировыми звёздами.

Например, в 2017 году одним из лучших игроков стал Кирилл Капризов — будущий автор золотой шайбы России на Олимпиаде в Пхёнчхане и лидер голосования Лайфа.

Годом ранее на турнире зажигали финн Патрик Лайне и американец Остон Мэттьюс — второй и первый номера драфта НХЛ-2016.

Евгений Кузнецов звездил в 2011–2012 годах, Евгений Малкин — в 2006-м. Великое противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби тоже началось на молодёжном чемпионате мира.

Россия — Канада и "чудо на льду"

Противостояние россиян и канадцев на молодёжном уровне ничуть не менее жаркое, чем на взрослом. Да, родоначальники хоккея больше всех выигрывали этот турнир, но на втором месте идёт сборная России (правопреемница команд СССР и СНГ).

После 1991 года в активе России четыре победы, и все они потом и кровью выстраданы в сложнейших финалах именно с канадцами. Последний на данный момент победный для нашей команды финал случился в 2011 году. И он вышел настолько великим, что его даже прозвали вторым "чудом на льду" по аналогии с исторической победой сборной США над командой СССР в 1980-м.

В том самом финале сборная Канады вела со счётом 3:0 после двух периодов, но россияне во главе с Евгением Кузнецовым, Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко неожиданно даже для самих себя забросили пять безответных шайб в последнем игровом отрезке и вырвали победу.

Лучший игрок турнира Кузнецов после матча был краток и как всегда меток: "У нас русский характер, поэтому мы никогда не сдаёмся".

Противостояние России и Канады очень принципиальное, но не всегда всё решалось только лишь игрой. В 1987 году команды устроили массовую драку на льду, которую не удалось остановить без вмешательства полиции. Даже выключение света на арене не помогло! А ведь в этом матче играли будущие звёзды НХЛ: Теорен Флёри, Брендан Шэнахэн, Глен Уэсли, Пьер Тарджон, Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Владимир Константинов и Владимир Малахов.

Будут ли потенциальные звёзды?

На молодёжном чемпионате мира как всегда ожидается целая россыпь суперталантов.

Американец Джек Хьюз в местной лиге набрал 116 очков в 60 матчах — его уже называют новым Патриком Кейном.

В Канаде все надежды связаны с Алексисом Лафренье. Этот тинейджер уверенно идёт по пути Кросби, став первым после Сида игроком с 40+ голами в местной лиге. Он уже считается главным претендентом на первый номер драфта-2020.

У России тоже есть кому зажигать. Юный талант из СКА Василий Подколзин, который больше играет в МХЛ, чем в КХЛ, проявил себя на молодёжных уровнях и уже удостоился сравнений с Коннором Макдэвидом и Павлом Дацюком. Эксперты не сомневаются, что он войдёт в топ-5 на драфте НХЛ 2019 года.

В составе также и новый алмаз из "Трактора" — Виталий Кравцов. Он уже перещеголял челябинских гениев Валерия Ничушкина и Евгения Кузнецова в плане самых "молодых" голов в Кубке Гагарина, а также отказался от космических сумм ради пути к своей мечте — игры в НХЛ. В КХЛ Кравцов себя уже показал, теперь время продемонстрировать таланты всему миру.

Состав сборной России

Вратари: Пётр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос").

Защитники: Александр Алексеев ("Ред Дир"), Даниил Журавлёв ("Барс"), Илья Морозов ("Сибирь"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Дмитрий Саморуков ("Гелф").

Нападающие: Артём Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Степан Старков ("Сочи"), Павел Шэн ("Салават Юлаев").

Не попали в заявку защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Александр Хованов и Никита Шашков.

Могут быть дозаявлены ещё 2 полевых игрока.

Главный тренер команды, который руководит ей ещё с 2014 года, — Валерий Брагин. Но в этом году ему будет помогать экс-наставник основной команды Олег Знарок, который теперь трудится в качестве консультанта всех национальных сборных.

Расписание

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января, и пока мы знаем только расписание матчей группового этапа. Если сборная России его преодолеет, то будет составлена сетка плей-офф.

28 декабря, пятница

Россия — Дания — 00:00 мск

29 декабря, суббота

Чехия — Россия — 04:00 мск

31 декабря, понедельник

Швейцария — Россия — 04:00 мск

1 января, вторник

Россия — Канада — 04:00 мск