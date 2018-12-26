"Ждём новых шедевров". Сборная России поздравила Черышева с 28-летием

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"Ждём новых шедевров". Сборная России поздравила Черышева с 28-летием

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Этим летом Денис Черышев стал лучшим бомбардиром национальной команды на домашнем чемпионате мира.

Сегодня, 26 декабря, своё 28-летие отмечает игрок сборной России и "Валенсии" Денис Черышев. В аккаунте национальной команды опубликовали поздравление для футболиста.

— Денис, желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, выдающихся успехов и всего самого хорошего! Ждём от тебя новых шедевров, жги на поле, — говорится в сообщении сборной России.

Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Черышева в борьбе за звание "Футболист года" можно тут.

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