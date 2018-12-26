"Ждём новых шедевров". Сборная России поздравила Черышева с 28-летием

Этим летом Денис Черышев стал лучшим бомбардиром национальной команды на домашнем чемпионате мира.

Сегодня, 26 декабря, своё 28-летие отмечает игрок сборной России и "Валенсии" Денис Черышев. В аккаунте национальной команды опубликовали поздравление для футболиста.

— Денис, желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, выдающихся успехов и всего самого хорошего! Ждём от тебя новых шедевров, жги на поле, — говорится в сообщении сборной России.

Поздравляем полузащитника @TeamRussia Дениса Черышева с днём рождения!

Денис, желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, выдающихся успехов и всего самого хорошего!

Ждём от тебя новых шедевров, жги на поле! pic.twitter.com/E1P8k7MQb2 — Сборная России (@TeamRussia) 26 декабря 2018 г.

Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Черышева в борьбе за звание "Футболист года" можно тут.

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