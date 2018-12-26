ФИФА может наказать РФС из-за участия двух клубов на турнире в Крыму

Международная федерация футбола попросила РФС объяснить участие "Анжи-2" и "Сокола" на турнире в Крыму.

В прошлом году российские футбольные клубы — махачкалинский "Анжи-2" и саратовский "Сокол" сыграли на зимнем Кубке Крыма. В связи с этим Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на Российский футбольный союз. Об этом сообщил телеграм-канал "Мутко против".

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин пояснил, что организация не имеет никакого отношения к турниру в Крыму.

— Мы не имеем никакого отношения к тому турниру. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали, — пояснил Прядкин в разговоре с ТАСС.

Напомним, что РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма без специального согласия УЕФА. С 2015 года Крымский футбольный союз имеет специальный статус.