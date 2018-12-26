Ещё заработает. Победитель ЧМ-2018 отдал все призовые деньги нуждающимся детям

Француз Блез Матюиди заявил, что детские улыбки делают его более счастливым человеком.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди не стал забирать себе призовые за победу в турнире. Игрок "Ювентуса" решил, что они гораздо нужнее детям, и отдал все средства на благотворительность.

— Мы сами решаем, делать пожертвования или нет, и делать ли это публично, но да, я пожертвовал деньги на благотворительность, — сказал Матюиди. — Килиан Мбаппе абсолютно прав, когда говорит, что мы зарабатываем много денег. Для нас это не так много, но то, что мы делаем, для детей огромно. Самое главное, что это исходит от сердца. Когда я вижу улыбку ребёнка, это делает меня счастливым, — цитирует Матюиди Football Italia со ссылкой на Journal du Dimanche

Ранее аналогичным образом поступил лучший молодой игрок турнира Килиан Мбаппе.

Сборная Франции суммарно заработала 38 миллионов за победу на ЧМ-2018.Каждый из игроков получил дополнительно по 330 тысяч долларов.