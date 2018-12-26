СМИ: Каррера может возглавить "Оренбург"

Экс-тренеру "Спартака" прочат должность в другом клубе Премьер-Лиги с солидной зарплатой.

После увольнения из "Спартака", которое произошло в конце октября, итальянский специалист Массимо Каррера сидит без работы, однако в ближайшее время он может вернуться в Российскую Премьер-лигу. Издание "Чемпионат" сообщает, что при определённых обстоятельствах экс-наставник красно-белых может возглавить "Оренбург".

Существует вероятность прихода в клуб знакомых Каррере по "Спартаку" специалистов: футбольных агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая. Они якобы могут пролоббировать приход итальянца и даже "выбить" ему зарплату в 1 миллион евро.

В настоящее время "Оренбург", суперуспешно начавший сезон, тренирует Владимир Федотов. Команда идёт на десятом месте из 16, однако от еврокубковой зоны отстаёт всего на шесть очков.

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