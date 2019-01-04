Модрич даже не в топ-10. Почему "Золотой мяч" должен был получить Неймар

В 2018 году случилось невообразимое: "Золотой мяч" впервые за 11 лет выиграл не Криштиану Роналду и не Лионель Месси. Лука Модрич благодаря выдающейся игре за "Реал" и сборную Хорватии удостоился главной индивидуальной награды в футболе. Но так ли она заслуженна? Лайф вместе с Instat объясняет, что к чему.

Лука Модрич получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года. Он положил конец доминированию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хорват опередил Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Мохамеда Салаха, Рафаэля Варана, Эдена Азара и Гарри Кейна… Но на самом деле Модрич провёл далеко не самый крутой год. Он не то чтобы не попал в топ-10 2018 года, его нельзя причислить даже к 50 лучшим футболистам мира.

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Говоря о топ-10 и топ-50, мы оперируем показателем InStat Index. Это, насколько возможно, объективный параметр. Автоматический алгоритм оценивает выступление игрока в конкретном матче и в течение сезона. Программа учитывает количество удачных и неудачных действий, долю полезных действий игрока от общего количества действий команды (вклад или объём работы) и в целом уровень матча. Каждый показатель имеет свой вес в зависимости от позиции игрока. После одной классной игры общий InStat Index игрока или команды подскочить не может — важны накопительный эффект и каждое учтённое действие.

Так вот, InStat Index Луки Модрича в 2018 году составил 302. Он сыграл в 53 матчах, за которые нанёс 56 ударов, 21 раз попал в створ и отдал 3054 передачи, 89% из которых дошли до цели. Он забил три гола и отдал 11 результативных передач. В этих цифрах нет ничего экстраординарного — совсем!

Возьмём, к примеру, Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", который провёл феноменальный прошлый сезон и, возможно, не получил "Золотой мяч" только из-за не самого убедительного чемпионата мира в составе сборной Египта. Его InStat Index за 2018 год — 330. У него 51 матч, 37 голов и 14 результативных передач. Он реализовывал почти каждый второй голевой момент, а 2/3 его действий на поле были успешными.

Сравним Модрича с игроком схожей позиции, причём для этого даже не будем лезть в топ-чемпионат. Встречайте, Хаким Зиеш — игрок, который по итогам 2018 года должен был попасть в топ-7. У полузащитника "Аякса" InStat Index достиг отметки в 339 баллов. В 44 матчах он забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. 70% его действий успешны, для своих партнёров он создал в 2018 календарном году 127 голевых моментов.

Топ-10 футболистов 2018 года по версии InStat:

Неймар, "ПСЖ", Бразилия — InStat Index 423 Лионель Месси, "Барселона", Аргентина — InStat Index 416 Криштиану Роналду, "Ювентус", Португалия — InStat Index 362 Эден Азар, "Челси", Бельгия — InStat Index 343 Марсело, "Реал", Бразилия — InStat Index 343 Килиан Мбаппе, "ПСЖ", Франция — InStat Index 340 Хаким Зиеш, "Аякс", Марокко — InStat Index 339 Матс Хуммельс, "Бавария", Германия — InStat Index 337 Анхель Ди Мария, "ПСЖ", Аргентина — InStat Index 336 Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити", Англия — InStat Index 332.

"Золотой мяч" нужно было отдать Неймару? Конечно! Человек — самый яркий игрок сборной Бразилии, вокруг которого строится вся игровая модель. То же самое в "Пари Сен-Жермен". Неймар — машина, которая работает без сбоев: 34 матча, 29 голов, 14 результативных передач, 114 созданных голевых моментов, 74% успешных действий, 501 обводка, 56% успешных обводок. Вот это экстраординарные цифры!