Фигуристка Медведева: Подставляла и завидовала своим коллегам

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о соперничестве и предательстве в её виде спорта.

— Подставляли ли меня когда-нибудь коллеги? Да, но я и сама подставляла. Конечно, уже и не помню, кого именно и когда это было. Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Иногда думаю, что я ужасный человек, — призналась спортсменка в эфире Love Radio. — Но вот чтобы засыпать стекло в коньки, такого уже давно нет в фигурном катании.

Медведева также рассказал, как встретит Новый год.

— Новый год я отмечу в Москве и безумно рада этому. Да и в Канаде нет оливье, — сказала фигуристка. — Вообще, все мои планы на этот сезон пошли не то что под откос. Думаю, что я ещё появлюсь на нескольких стартах в этом сезоне, но на каких именно — пока неизвестно.

Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Медведеву в борьбе за звание "фигуристка года" можно тут.

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