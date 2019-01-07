Не лотерея, а статистика. Как выглядит идеальный пенальтист?

Пенальти должен бить мужчина. Никаких предубеждений, лишь сухие цифры. Мужчина реализует 11-метровый удар в 75,57% случаев. Женщины бьют чуть хуже (или вратари-женщины просто играют лучше) — 73,65% реализации.
Желательно, чтобы пенальтист был опытным. Старше 30 лет — тогда процент реализации не опустится ниже 76,23% и может достигать 77,13%. И чем ближе футболист играет к чужим воротам, тем лучше он исполняет пенальти. Нападающие забивают с точки в 75,99% случаев. К примеру, центральные защитники бьют на 1,2% хуже.
Привычка забивать вообще имеет большой вес. Штатные пенальтисты (бьющие больше 75% от всех одиннадцатиметровых команды) на 2% надёжнее остальных игроков. Бомбардиры, забивающие больше 20 голов в среднем за сезон, эффективнее всех при пробитии пенальти — 80,10% реализации. Если игрок забивает мало, его шанс забить пенальти падает до 74,29%.
Непринципиально, но имеет значение, какой ногой бьётся пенальти. Левши забивают чаще правшей на 0,36%. Важно то, откуда пенальтист родом. Если он из Северной Америки, вероятность гола с самого опасного в футболе стандарта падает до 73,40%. Если из Азии — повышается до 76,14%.
Обращайте внимание даже на дату рождения исполнителя удара, потому что игроки со знаком зодиака Лев доводят дело до гола в 76,47% случаев. К примеру, Козерогам или Тельцам сложнее — 75,26% и 75,32% реализации соответственно.
Таким образом, идеальный пенальтист на бумаге выглядит так:
- Пол: М
- Возраст: 30+
- Амплуа: Форвард/атакующий полузащитник
- Нога: Левая
- Национальная группа: Азия
- Знак зодиака: Лев
- Опыт пенальти: Штатный пенальтист/бомбардир команды
Материал подготовлен при помощи компании Instat на основе статистической базы данных исследования, проведённого по 91 000 ударов с пенальти.
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