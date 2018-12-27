Где теперь смотреть UFC в России?

С 2019 года права на трансляцию в России и странах СНГ самых популярных на планете турниров по смешанным единоборствам UFC будут принадлежать компании "Медиателеком" — совместному предприятию "Ростелекома" и Национальной медиагруппы (НМГ). Контракт рассчитан на три года.

Турниры UFC транслируются в России на федеральном телеканале "Матч ТВ" и в эфире тематического телеканала "Матч боец", но дистрибьютором "восьмиугольника" в нашей стране является компания "Телеспорт" — известная в России компания-посредник спортивных ивентов. "Телеспорт" покупает, а затем продаёт телеканалам и digital-платформам права на трансляцию крупнейших спортивных событий, включая Олимпийские игры, рейтинговые чемпионаты по футболу среди национальных сборных и профессиональных клубов и т. д. Холдингу "Матча" были проданы права только на телевизионную трансляцию событий UFC в России, тогда как digital версия осталась у "Телеспорта" и идёт в эфире собственной платформы "Сила ТВ". По некоторым данным, право транслировать бои UFC на каналах "Матч" и digital-платформе было оценено "Телеспортом" в 800 000 долларов в год, но в "Матч ТВ" предпочли остановиться только на телевизионной версии за гораздо меньшие деньги.

Новым дистрибьютором UFC в России и СНГ стала компания "Медиателеком", в связи с чем в пакете "Ростелекома" будет создан новый платный телеканал под одноимённым брендом UFC. Но, судя по обнародованной информации, прямые трансляции "восьмиугольника" будут также вестись на телеканалах НМГ, "СТС медиа" и digital-платформе "Ростелекома".

По нашей информации, в UFC решили не продлевать контракт с "Телеспортом" из-за более выгодного в финансовом плане предложения от "Медиателекома", а также возможностей по обхвату телевизионной аудитории, которыми обладает совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ. Судя по всему, UFC в 2019 году уйдёт из эфирных каналов холдинга "Матч", со временем стараясь приучить российского зрителя к покупке телевизионных трансляций знаменитого бойцовского шоу. Получится ли это сделать в стране, где процветает видеопиратство, большой вопрос.

Отметим, что 2018 год стал особенным в отношениях UFC и России. Впервые за 13 лет список чемпионов пополнил представитель нашей страны — Хабиб Нурмагомедов, а сам промоушен наконец-то решился на дебют в России, проведя турнир 15 сентября в Москве в "Олимпийском". Учитывая рост популярности смешанных единоборств в нашей стране и наличие большого количества высококлассных отечественных бойцов в ростере UFC, вполне логично решение компании запустить в регионе тематический канал. Напомним, что летом 2018 года в России было открыто представительство UFC, главной задачей которого является проведение турниров по смешанным единоборствам на территории нашего государства и стран СНГ. Партнёрами UFC Russia являются Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и арабская компания Mubadala Investment.