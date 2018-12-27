Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО

Об этом сообщала адвокат Татьяна Стукалова на своей странице в "Инстаграме". Также она отметила, что этот матч даже не планировался.

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова сообщила, что новость о том, что футболисты сыграют матч в СИЗО, не является действительностью.

— Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать, — написала Стукалова на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в начале декабря суд постановил продлить меру пресечения Кокорину и Мамаеву до 8 февраля 2019 года.