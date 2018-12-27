Биатлонист Фак на русском поблагодарил Шипулина за сражения в гонках

Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке написал пост, где выразил слова благодарности Антону Шипулину за отличные сражения на трассе.
— Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе. Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни, — написал Фак в своей социальной сети.
Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни Anton, thank you for nice races & good battles on track Congratulations for your successful career - many Top 5 WC Overall, 11 World Cup victories, 43 World Cup podiums, 7 World Championships medals, 2 Olympic medals Wish you all the best in life #endcareer @anton_shipulin @ibu_biathlonworld @russianbiathlon
Напомним, что на этой неделе Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним стартом для него станет "Рождественская гонка".
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