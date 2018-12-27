Биатлонист Фак на русском поблагодарил Шипулина за сражения в гонках

Биатлонист сборной Словении опубликовал пост со словами благодарности на своей странице в "Инстаграме".

Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке написал пост, где выразил слова благодарности Антону Шипулину за отличные сражения на трассе.

— Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе. Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни, — написал Фак в своей социальной сети.

Напомним, что на этой неделе Шипулин объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним стартом для него станет "Рождественская гонка".