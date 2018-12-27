Самый титулованный тренер в истории красно-белого клуба заявил, что в следующем году планирует посетить все матчи на "Открытие-арене".

Российский специалист Олег Романцев в интервью сайту "Спартака" отметил, что у команды есть все шансы занять высокие места в турнирной таблице чемпионата страны.

— 2018-й получился для "Спартака" тяжёлым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Верю в новый тренерский штаб. Считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Лично я планирую посетить все домашние матчи. К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год! — сказал Романцев.

Отметим, что в народе московский "Спартак" имеет несколько прозвищ. Наиболее известные это "мясо" и "свиньи".