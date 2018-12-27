Дания перед матчем с Россией проиграла канадцам 0:14 на МЧМ по хоккею — видео

"Кленовые листья" повторили историческое достижение сборной России образца 2011 года.

Молодёжная сборная России по хоккею сегодня ночью стартует на чемпионате мира. Первый матч дружина Валерия Брагина проведёт против команды Дании. Скандинавы перед этой встречей провели поединок с канадцами, в котором были абсолютно беспомощны и проиграли со счётом 0:14.

Канадский форвард Максим Комтуа оформил в этой игре покер, став пятым игроком в истории МЧМ, кому удавалось забить в одной игре четыре гола.

Победа канадцев стала самой крупной на турнире с 2011 года. Тогда с таким же счётом 14:0 сборная России победила сборную Латвии.

На этом же турнире российская команда начнёт борьбу уже сегодня. В полночь состоится поединок с датчанами. Встреча с командой Канады, которая тоже состоит в нашей группе, запланирована на первое января.

28 декабря, пятница.

Россия — Дания — 00:00 мск.

29 декабря, суббота.

Чехия — Россия — 04:00 мск.

31 декабря, понедельник.

Швейцария — Россия — 04:00 мск.

1 января, вторник.

Россия — Канада — 04:00 мск.

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