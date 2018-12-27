Дания перед матчем с Россией проиграла канадцам 0:14 на МЧМ по хоккею — видео

Молодёжная сборная России по хоккею сегодня ночью стартует на чемпионате мира. Первый матч дружина Валерия Брагина проведёт против команды Дании. Скандинавы перед этой встречей провели поединок с канадцами, в котором были абсолютно беспомощны и проиграли со счётом 0:14.
Канадский форвард Максим Комтуа оформил в этой игре покер, став пятым игроком в истории МЧМ, кому удавалось забить в одной игре четыре гола.
Победа канадцев стала самой крупной на турнире с 2011 года. Тогда с таким же счётом 14:0 сборная России победила сборную Латвии.
На этом же турнире российская команда начнёт борьбу уже сегодня. В полночь состоится поединок с датчанами. Встреча с командой Канады, которая тоже состоит в нашей группе, запланирована на первое января.
28 декабря, пятница.
Россия — Дания — 00:00 мск.
29 декабря, суббота.
Чехия — Россия — 04:00 мск.
31 декабря, понедельник.
Швейцария — Россия — 04:00 мск.
1 января, вторник.
Россия — Канада — 04:00 мск.
Ждём "чуда на льду". Россия бьётся за золото молодёжного ЧМ по хоккею
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