Кёрлингист Крушельницкий подал апелляцию на четырёхлетнюю дисквалификацию

Спортсмена отстранили от всех официальных соревнований из-за употребления допинга.

Бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Крушельницкий, лишённый награды из-за положительной допинг-пробы, обжаловал свою дисквалификацию. Он официально подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда.

— Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырёхлетнюю дисквалификацию, — сообщил ТАСС агент спортсмена Андрей Митьков.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российского кёрлингиста Александра Крушельницкого на четыре года из-за употребления допинга. Из-за этого он лишился олимпийской бронзы, завоёванной в соревнованиях смешанных пар вместе с супругой Анастасией Брызгаловой.

Решение о дисквалификации приняли 4 декабря 2018 года, оно вступает в силу 12 февраля 2019 года. Крушельницкий воспользовался 21-дневным сроком на обжалование.