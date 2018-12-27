Один скончался, у четырёх — ножевые. Матч чемпионата Италии завершился скандалом

Происшествия зафиксировали после игры нынешней команды бывшего тренера "Зенита" Лучано Спаллетти.

Матч чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" завершился стычками фанатов. Как сообщает Football italia, четыре болельщика неаполитанской команды получили ножевые ранения. Один из них даже попал в больницу, поскольку его рана оказалась тяжелее, чем у других.

Кроме того, фаната "Интера" сбил фургон (предположительно, с болельщиками "Наполи"). Мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии и через некоторое время скончался. По словам начальника полиции Милана Марчелло Кардоны, в беспорядках участвовало более 100 фанатов.

— Это были очень серьёзные инциденты, поэтому я попрошу комитет по общественному порядку запретить фанатам "Интера" посещать выездные игры до конца сезона и закрыть их сектор на стадионе "Сан-Сиро" до 31 марта 2019 года или на пять игр чемпионата и одну в Кубке Италии, — заявил Кардона.

Сама игра завершилась со счётом 1:0, победу одержал "Интер" Лучано Спаллетти. В чемпионате он занимает третье место, а "Наполи" — второе.

Кроме того, во время этого же матча расистским оскорблениям был подвергнут защитник "Наполи" Калиду Кулибали. После игры он выложил в "Инстаграме" пост, где заявил, что, несмотря ни на что, гордится цветом своей кожи.

Этот эпизод также будет разбираться соответствующими органами. Вполне возможно, что фанатов "Интера", а вместе с ними и сам клуб накажут ещё и за расизм.