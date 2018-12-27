Легенда "Зенита" Данни хочет завершить карьеру

35-летний полузащитник уже расторг соглашение со своим нынешним клубом и попрощался с партнёрами.

Португальский футболист Мигель Данни, отлично знакомый российским болельщикам по выступлениям за "Динамо" и "Зенит", собирается завершить игровую карьеру. О планах полузащитника стало известно местному изданию O Jogo.

По его данным, Данни расторг контракт с "Маритиму" — клубом, в котором он начинал свою карьеру и в который вернулся на её закате. Футболист уже попрощался с тренерами и игроками и не принимал участие в тренировке.

Данни оказался в России в 2005 году, когда перешёл в московское "Динамо". Спустя три года португалец за рекордные 30 миллионов евро перебрался в петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России, по два кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубок УЕФА.

После девяти лет в "Зените" Данни на правах свободного агента присоединился к пражской "Славии", а после года в Чехии вернулся в родной "Маритиму". Португалец является пятым бомбардиром за всю историю "Зенита". Больше него за клуб забили только Александр Кержаков, Владимир Кулик, Андрей Аршавин и Халк.