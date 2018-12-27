17-летняя "летающая лыжница" скончалась в Норвегии

Причины смерти Тэи Софи Клевен пока не называются, спортивная федерация страны выражает соболезнования.

В Норвегии скончалась 17-летняя спортсменка Тэя Софи Клевен. Девушка занималась прыжками на лыжах с трамплина и уже два года успешно выступала на взрослом уровне. Причины её смерти пока не называются.

— Наши мысли с её семьей, мы никогда не забудем Тэю. Она имела великолепные перспективы в сборной по прыжкам с трамплина. У Тэи были все предпосылки для того, чтобы стать прыгуном международного уровня, её участие в этапе Кубка мира свидетельствует о том, насколько мы верили в неё, — цитирует менеджера сборной Норвегии Класа Братена местное издание Dagbladet.

В 2016 году Клевен дебютировала на взрослом уровне и сразу же выиграла первый старт Континентального кубка.