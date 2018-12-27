Глава РУСАДА: Наш спорт на краю пропасти, нам грозит изоляция

Об угрозах отечественному спорту рассказал в письме президенту Владимиру Путину генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Весь российский спорт может оказаться в изоляции в случае непредоставления Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, которые планировали извлечь из московской антидопинговой лаборатории инспекторы агентства в ходе визита в Россию. Передача информации была главным условием, при котором WADA согласилось утвердить восстановление РУСАДА.

— Лишение статуса соответствия РУСАДА, которое стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведёт к спортивной самоизоляции России, — пишет руководитель российского антидопинга.

— Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов. Россия, как никто другой, должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого. Сегодня тени негативного прошлого тяготят развитие нашего спорта.

По словам Гануса, проблемы с передачей информации представителям WADA могут стать причиной подозрений в адрес "заинтересованных лиц":

— Вопрос не в том, сколько будет найдено положительных проб в московской лаборатории, а в том, что мы с этим будем делать. Ведь препятствование в проведении расследования материалов московской лаборатории, хотим мы этого или нет, свидетельствует о заинтересованности лиц, препятствующих расследованию, передаче данных и проб, — цитирует письмо Гануса ТАСС.

WADA вернуло статус соответствия РУСАДА 20 сентября, фактически не став настаивать на выполнении всех критериев возвращения. В обмен Всемирное антидопинговое агентство потребовало от России предоставить до 31 декабря данные так называемой базы LIMS, в которой содержатся данные проверок допинг-проб россиян за 2011–2015 годы. Её утечка стала одной из причин отстранения Международным олимпийским комитетом российских спортсменов от Олимпиады в Пхёнчхане.

Представители WADA прибыли в Москву 17 декабря, однако завершить работу не смогли — по словам представителя агентства, российские власти заявили, что оборудование инспекторов не сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Таким образом, данные не были извлечены.

По словам вице-премьера по спорту Ольги Голодец, "работа по допинг-пробам завершится до 16 января". Однако следующий исполком WADA состоится уже 14–15 января, и он может принять в отношении России ещё более жёсткие санкции, чем были раньше. Если Россию признают не соответствующей кодексу организации, на её территории будет запрещено проведение международных стартов, которые обеспечивает агентство, а российские спортсмены не смогут соревноваться за рубежом.