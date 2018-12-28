Боец ММА Копылов нокаутировал Эномото на турнире Fight Night Global

27 декабря в Москве состоялся предновогодний турнир по смешанным единоборствам, организованный промоутерскими компаниями Fight Nights Global и Golden Team Championship. Главным событием вечера стал титульный бой в среднем весе, в рамках которого встретились действующий чемпион FNG Роман Копылов и претендент из Швейцарии Ясуби Эномото.

Боец из посёлка Бачатский Кемеровской области стал известен в России весной уходящего года, выиграв техническим нокаутом у являвшегося на тот момент чемпионом организации Fight Nights Global Абусупияна Алиханова. Для Романа поединок против дагестанца был всего лишь шестым в профессиональной карьере, и на тот момент мало кто из специалистов верил в успех сибиряка. Но Копылов сумел не просто отобрать пояс у более опытного соперника, но и сделать это в крайне убедительной манере.

Победа над Алихановым позволила Роману не только стать новым чемпионом организации, но и претендовать на так называемые денежные бои. К примеру, один из потенциальных противников Копылова в клетке — Владимир Минеев. Бойцы уже успели обменяться друг с другом "любезностями", выложив достаточно провокационные посты в "Инстаграме".

Всё началось с того, что в преддверии нашумевшего боя против Магомеда Исмаилова осенью этого года Минеев пришёл на пресс-конференцию с поясом Fight Nights Global и провозгласил себя истинным чемпионом. Дерзкий поступок не остался без внимания действующего обладателя пояса.

— Я всё-таки не смог пройти мимо Минеева с чемпионским поясом на пресс-конференции. Это поступок выскочки, жалкая пародия на Конора Мак-Грегора. Наверное, Минеев пересмотрел американские пресс-конференции. Но все знают, кто настоящий чемпион организации… Копылова знает вся Россия. Как нормального, адекватного бойца, уважающего соперника, а его знают как мальчика в розовой ночнушке, — высказался Роман.

Владимир Минеев не остался в долгу, вновь усомнившись в том, является ли Копылов действительно чемпионом:

— Настоящий чемпион в ответе за каждое своё слово. Настоящий чемпион — есть личность самодостаточная, со своим мнением. А как Роман Копылов может быть настоящим чемпионом, когда у нет смелости даже написать то, что он думает, своими словами? Ему говорят, что писать! Ему присылают готовый текст, вы представляете? Рома, будь взрослым мужчиной, наберись смелости и отвечай за себя сам, — ответил Минеев.

Увидят ли зрители противостояние Владимира и Романа в бойцовской клетке, а не на "полях сражений" в "Инстаграме" — вопрос 2019 года. Но шаг навстречу друг другу бойцы сделали: Минеев отбился вничью с Исмаиловым и вправе претендовать на титул, а Копылов морозным вечером 27 декабря одержал очередную досрочную победу, нокаутировав Швейцарского Самурая.

Ясуби Эномото — знаковая фигура в истории российского ММА. Боец из Цюриха c 2011 года 18(!) раз бился в различных российских организациях, имея в своём активе девять побед над отечественными бойцами. Успех в поединке против Копылова мог принести Эномото десятый, юбилейный российский "скальп", но Роман оказался гораздо быстрее, точнее и свежее своего именитого оппонента. Сибиряк подтвердил статус панчера, одержав седьмую досрочную победу. Начиная с первого раунда стало очевидным, что Ясуби принимает очень много ударов по корпусу. Развязка наступила в четвёртом — россиянин левым джебом точно "достал" печень соперника, вынудив рухнуть деморализованного Швейцарского Самурая на настил клетки. Привычного для ММА добивания "раненого" соперника не понадобилось — Ясуби всем своим видом дал понять, что сопротивление невозможно. Бой окончен. Копылов — чемпион!

Кемеровский боец вновь оказался на голову выше своего соперника. Кто будет следующим претендентом на пояс? Наверняка фанатам смешанных единоборств хотелось бы увидеть противостояние двух ярких "ударников" — Романа Копылова и Владимира Минеева. В интервью Лайфу чемпион из Бачатского признался, что в России ему наиболее интересны Минеев и Магомед Исмаилов. Но загвоздка в том, что сам Минеев пытается всеми силами получить право выйти на бой с непобежденным тяжеловесом Иваном Штырковым. Но, возможно, яркая победа Копылова над Эномото внесёт свои коррективы в планы Владимира, и в наступающем 2019 году болельщики станут свидетелями интригующей битвы Романа против Волжанина.