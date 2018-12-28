Скончался выдающийся советский хоккеист Зимин

Об этой трагической новости сообщил хоккейный "Спартак" на своём официальном сайте.

Сегодня стало известно, что на 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин. Причины смерти не называются.

Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72» Евгения Зимина. Ему шёл 72-ой год. https://t.co/YTG9WntWGn pic.twitter.com/vAKQH6HOXd — Spartak Moscow (@spartak_hc) 28 декабря 2018 г.

Отметим, что Зимин в разные годы выступал за такие клубы, как "Спартак", "Локомотив" и "Крылья Советов". Вместе с красно-белыми Зимин стал двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка СССР, а со сборной СССР — победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, а также трёхкратным чемпионом мира.