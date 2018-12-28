Скончался выдающийся советский хоккеист Зимин

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Скончался выдающийся советский хоккеист Зимин

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Об этой трагической новости сообщил хоккейный "Спартак" на своём официальном сайте.

Сегодня стало известно, что на 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин. Причины смерти не называются.

Отметим, что Зимин в разные годы выступал за такие клубы, как "Спартак", "Локомотив" и "Крылья Советов". Вместе с красно-белыми Зимин стал двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка СССР, а со сборной СССР — победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, а также трёхкратным чемпионом мира.

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