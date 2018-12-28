ФК "Локомотив" покинул спортивный директор

Об этом сообщил сам немецкий специалист Эрик Штоффельсхаус на своей странице в "Инстаграме".

Эрик Штоффельсхаус объявил о том, что покидает пост спортивного директора "Локомотива", который занимал с 2017 года.

— После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни. Поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива", — написал он у себя в социальной сети. — Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона — это было нечто особенное.

Также он отметил, что продолжит оставаться болельщиком "Локомотива".