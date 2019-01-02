Что смотреть в 2019-м. Календарь спортивных событий на год

Что смотреть в 2019-м. Календарь спортивных событий на год

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня, Александр Гальперин, Алексей Филиппов

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В наступившем новом году, хотя он и нечётный, будет множество больших турниров и матчей. Лайф выбрал самые важные спортивные события для России и мира.

Январь

26 декабря — 5 января: Молодёжный чемпионат мира по хоккею (место проведения — Ванкувер, Канада)

6–17 января: Ралли "Дакар" (Перу)

9–27 января: Чемпионат мира по гандболу (Германия/Дания). Россия в одной группе с Францией, Сербией, Германией, Бразилией и Южной Кореей

14–27 января: Турнир Большого шлема по теннису Australian Open (Мельбурн, Австралия)

21–27 января: Чемпионат Европы по фигурному катанию (Минск, Белоруссия)

<p>Алина Загитова в Минске постарается отыграться за поражение на чемпионате России. Там же во многом будет определяться состав сборной России на чемпионат мира. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Владимир Песня</p>

27 января — 3 февраля: Чемпионат мира по хоккею с мячом (Венерсборг, Швеция)

Февраль

3 февраля: Супербоул (Атланта, США)

5–10 февраля: Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию (Анахайм, США). Турнир для неевропейских стран, на нём представлены Азия, Америка, Австралия и Африка.

19 февраля — 3 марта: Чемпионат мира по лыжным видам спорта (Зеефельд, Австрия). В лыжные виды спорта входят лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

<p>Лидер Кубка мира Александр Большунов постарается закончить гегемонию норвежцев в лыжах на предстоящем чемпионате мира. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Алексей Филиппов</p>

25 февраля — апрель: Кубок Гагарина КХЛ (Россия и другие страны — участницы КХЛ)

Март

2–12 марта: Зимняя Универсиада (Красноярск, Россия)

3 марта — 26 мая: Вторая часть чемпионата России по футболу (18–30-е туры)

4–10 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (Загреб, Хорватия)

7–17 марта: Чемпионат мира по биатлону (Эстерсунд, Швеция)

<p>Антон Шипулин карьеру завершил, но ему на смену в роли лидера сборной пришёл Александр Логинов, второй номер Кубка мира. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Александр Вильф</p>

17 марта: Гран-при Австралии "Формулы-1", первый этап сезона (Мельбурн)

18–24 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония)

Апрель

10–14 апреля: Командный чемпионат мира по фигурному катанию (Токио, Япония)

Середина апреля — начало июня: Кубок Стэнли НХЛ (США, Канада)

<p>Повторит ли Овечкин прошлогоднее достижение и возьмёт ли Кубок Стэнли снова? Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Илья Питалев</p>

Май

10–26 мая: Чемпионат мира по хоккею (Словакия)

15 мая: Финал Кубка России по футболу (место не определено)

17–19 мая: "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги (Витория-Гастейс, Испания)

23 мая — 15 июня: Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (Польша)

26 мая — 9 июня: Турнир Большого шлема по теннису Roland Garros (Париж, Франция)

<p>Молодые дарования Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Андрей Рублёв поборются за продолжение восхождения по мировому теннисному рейтингу. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Александр Вильф</p>

29 мая: Финал Лиги Европы (Баку, Азербайджан)

Июнь

1 июня: Финал Лиги чемпионов УЕФА (Мадрид, Испания)

<p>Кто отберёт титул обладателя Кубка чемпионов УЕФА у Зинедина Зидана? Фото: РИА &#34;Новости&#34;</p>

7 июня — 7 июля: Чемпионат мира по футболу среди женщин (Франция)

14 июня — 7 июля: Кубок Америки по футболу (Бразилия)

15 июня — 13 июля: Кубок африканских наций (Камерун)

16 — 30 июня: Чемпионат Европы среди молодёжных команд (Италия)

Июль

1–14 июля: Турнир Большого шлема по теннису в Уимблдоне (Великобритания)

3–14 июля: Летняя Универсиада (Неаполь, Италия)

12–28 июля: Чемпионат мира по водным видам спорта (Кванджу, Южная Корея)

<p>Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Александр Вильф</p>

15–23 июля: Чемпионат мира по фехтованию (Будапешт, Венгрия)

Август

25 августа — 1 сентября: Чемпионат мира по академической гребле (Оттенсхайм, Австрия)

26 августа — 9 сентября: Турнир Большого шлема по теннису US Open (Нью-Йорк, США)

31 августа — 15 сентября: Чемпионат мира по баскетболу (Китай)

<p>В XXI веке сборная США выиграла лишь два из четырёх чемпионатов мира. Как будет в Китае? На фото — чемпионы 2010 года. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Руслан Кривобок</p>

Сентябрь

13–29 сентября: Чемпионат Европы по волейболу (Бельгия, Франция, Нидерланды, Словения)

16–22 сентября: Чемпионат мира по художественной гимнастике (Баку, Азербайджан)

1–25 сентября: Чемпионат мира по тяжёлой атлетике (Паттайя, Таиланд)

20 сентября — 2 ноября: Кубок мира по регби (Япония). Россия участвует в турнире и попала в одну группу с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа.

27 сентября — 6 октября: Чемпионат мира по лёгкой атлетике (Доха, Катар)

<p>Российские спортсмены (в частности, прыгун Данил Лысенко) и без флага продолжают завоёвывать награды на чемпионатах мира и Европы. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Антон Денисов</p>

Октябрь

4–13 октября: Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Штутгарт, Германия)

Ноябрь

21 ноября — 1 декабря: Чемпионат мира по пляжному футболу (Асунсьон, Парагвай)

30 ноября — 15 декабря: Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Япония)

<p>Сборная России под руководством Евгения Трефилова взяла золото Олимпиады, недавно стала второй в Европе. В преддверии Игр в Токио на кону — медали чемпионата мира. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Константин Чалабов</p>

Декабрь

1 декабря: Гран-при Абу-Даби "Формулы-1", финальный этап сезона (ОАЭ)

<p>Даниил Квят вернулся в Toro Rosso и теперь будет стремиться закрепиться в &#34;Формуле-1&#34; по-настоящему. Фото: РИА &#34;Новости&#34;/Алексей Куденко</p>

26 декабря — 5 января: Молодёжный чемпионат мира по хоккею (Чехия)

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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