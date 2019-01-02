Что смотреть в 2019-м. Календарь спортивных событий на год
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня, Александр Гальперин, Алексей Филиппов
Январь
26 декабря — 5 января: Молодёжный чемпионат мира по хоккею (место проведения — Ванкувер, Канада)
6–17 января: Ралли "Дакар" (Перу)
9–27 января: Чемпионат мира по гандболу (Германия/Дания). Россия в одной группе с Францией, Сербией, Германией, Бразилией и Южной Кореей
14–27 января: Турнир Большого шлема по теннису Australian Open (Мельбурн, Австралия)
21–27 января: Чемпионат Европы по фигурному катанию (Минск, Белоруссия)
27 января — 3 февраля: Чемпионат мира по хоккею с мячом (Венерсборг, Швеция)
Февраль
3 февраля: Супербоул (Атланта, США)
5–10 февраля: Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию (Анахайм, США). Турнир для неевропейских стран, на нём представлены Азия, Америка, Австралия и Африка.
19 февраля — 3 марта: Чемпионат мира по лыжным видам спорта (Зеефельд, Австрия). В лыжные виды спорта входят лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.
25 февраля — апрель: Кубок Гагарина КХЛ (Россия и другие страны — участницы КХЛ)
Март
2–12 марта: Зимняя Универсиада (Красноярск, Россия)
3 марта — 26 мая: Вторая часть чемпионата России по футболу (18–30-е туры)
4–10 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (Загреб, Хорватия)
7–17 марта: Чемпионат мира по биатлону (Эстерсунд, Швеция)
17 марта: Гран-при Австралии "Формулы-1", первый этап сезона (Мельбурн)
18–24 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония)
Апрель
10–14 апреля: Командный чемпионат мира по фигурному катанию (Токио, Япония)
Середина апреля — начало июня: Кубок Стэнли НХЛ (США, Канада)
Май
10–26 мая: Чемпионат мира по хоккею (Словакия)
15 мая: Финал Кубка России по футболу (место не определено)
17–19 мая: "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги (Витория-Гастейс, Испания)
23 мая — 15 июня: Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (Польша)
26 мая — 9 июня: Турнир Большого шлема по теннису Roland Garros (Париж, Франция)
29 мая: Финал Лиги Европы (Баку, Азербайджан)
Июнь
1 июня: Финал Лиги чемпионов УЕФА (Мадрид, Испания)
7 июня — 7 июля: Чемпионат мира по футболу среди женщин (Франция)
14 июня — 7 июля: Кубок Америки по футболу (Бразилия)
15 июня — 13 июля: Кубок африканских наций (Камерун)
16 — 30 июня: Чемпионат Европы среди молодёжных команд (Италия)
Июль
1–14 июля: Турнир Большого шлема по теннису в Уимблдоне (Великобритания)
3–14 июля: Летняя Универсиада (Неаполь, Италия)
12–28 июля: Чемпионат мира по водным видам спорта (Кванджу, Южная Корея)
15–23 июля: Чемпионат мира по фехтованию (Будапешт, Венгрия)
Август
25 августа — 1 сентября: Чемпионат мира по академической гребле (Оттенсхайм, Австрия)
26 августа — 9 сентября: Турнир Большого шлема по теннису US Open (Нью-Йорк, США)
31 августа — 15 сентября: Чемпионат мира по баскетболу (Китай)
Сентябрь
13–29 сентября: Чемпионат Европы по волейболу (Бельгия, Франция, Нидерланды, Словения)
16–22 сентября: Чемпионат мира по художественной гимнастике (Баку, Азербайджан)
1–25 сентября: Чемпионат мира по тяжёлой атлетике (Паттайя, Таиланд)
20 сентября — 2 ноября: Кубок мира по регби (Япония). Россия участвует в турнире и попала в одну группу с Ирландией, Шотландией, Японией и Самоа.
27 сентября — 6 октября: Чемпионат мира по лёгкой атлетике (Доха, Катар)
Октябрь
4–13 октября: Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Штутгарт, Германия)
Ноябрь
21 ноября — 1 декабря: Чемпионат мира по пляжному футболу (Асунсьон, Парагвай)
30 ноября — 15 декабря: Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Япония)
Декабрь
1 декабря: Гран-при Абу-Даби "Формулы-1", финальный этап сезона (ОАЭ)
26 декабря — 5 января: Молодёжный чемпионат мира по хоккею (Чехия)
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