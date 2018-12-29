Герои спорта — 2018. Лайф подводит итоги голосования за лучших спортсменов года

Одиннадцать дней пользователи Лайфа активно принимали участие в голосовании за лучших спортсменов года в восьми номинациях. Где-то всё было понятно с самого начала, где-то до последнего дня шла ожесточённая борьба. И результаты получились в одних номинациях предсказуемыми, а в других — неожиданными. Настало время подвести итоги!

Футболист года — Игорь Акинфеев

Как и на чемпионате мира, в голосовании сначала зажёг Артём Дзюба, но в решающий момент именно Игорь Акинфеев на правах заслуженного ветерана, капитана и легенды российского футбола захватил лидерство и не отпускал его до самого конца. Кто-то поспорит, что он заслужил?

Хоккеист года — Кирилл Капризов

А в этой номинации случилась первая неожиданность. Казалось, что юному Капризову будет сложно навязать борьбу своим более популярным визави. И поначалу действительно лидировал обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин. Однако заокеанские успехи оказались для пользователей Лайфа не так близки, как сложнейшая победа на Олимпиаде под нейтральным флагом. Автор золотой шайбы Капризов — наш чемпион.

Боец года — Хабиб Нурмагомедов

Братья Емельяненко и в жизни не очень ладят, поэтому в голосовании у них тоже не получилось даже вдвоём навязать борьбу Хабибу Нурмагомедову. Хотя Фёдору нужно отдать должное, он всё же пытался. Но "орла в клетке не удержать", верно? Сверхуверенная и предсказуемая победа Хабиба нокаутом в первом раунде.

Теннисистка года — Дарья Касаткина

Несмотря на успехи Сафина, Южного, Давыденко и многих других, женский теннис в России почти всегда оставался популярнее мужского. В нашем голосовании этот тренд сохранился: Дарья Касаткина легко выиграла голосовании сразу у двух конкурентов сильного пола.

Фигуристка года — Алина Загитова

Самая интересная борьба развернулась в этой категории. И триумфально вернувшаяся в большая игру Елизавета Туктамышева оказалась лишней на этом празднике жизни. Фанаты Алины Загитовой и Евгении Медведевой побили все немыслимые рекорды по количеству голосов за своих фавориток. Вперёд выходила то одна, то другая, но, как и на Олимпиаде, золотую ступень пьедестала заняла в итоге именно Загитова.

Герой Олимпиады — Александр Большунов

В битве скелетониста Трегубова и лыжного гонщика Большунова победил в итоге последний. Спицов лишь под конец голосования сумел приблизиться хотя бы к одному из своих конкурентов.

Тренер года — Этери Тутберидзе

Поначалу летнее чудо Станислава Черчесова вывело футбольного тренера в лидеры, но зимние успехи подопечных Этери Тутберидзе для пользователей Лайфа оказались значительнее. Куда значительнее, потому что отрыв получился весьма внушительным.

Неудачники года — Кокорин и Мамаев

Футбольные и семейные проблемы Смолова и Глушакова остались в тени "подвигов" их коллег. Александр Кокорин и Павел Мамаев набедокурили настолько серьёзно, что Новый год будут встречать за решёткой. Этим парням действительно не позавидуешь.

Любопытная статистика

Больше всего голосов вы отдали за фигуристок: больше 84 тысяч.

Абсолютный лидер по числу голосов — Алина Загитова — почти 52 тысячи. С таким количеством она бы победила в любой номинации. Да что там, ни в одной номинации даже суммарно столько не проголосовало.

Самым непопулярным героем года оказалась Елизавета Туктамышева — у неё всего 1,3% голосов. По чистому числу голосов — Александр Емельяненко, его поддержали лишь 564 наших читателя, когда ту же Туктамышеву — больше тысячи.

Самым непопулярным видом спорта оказался теннис: за мастеров игры ракеткой вы отдали почти в десять раз меньше голосов, чем за фигуристов (8,9 тысяч против 84,1 тысячи). С другой стороны, баскетболисты, например, вообще не попали в голосование.

Наиболее равная борьба среди трёх конкурентов — футбол (Дзюба —31,45%, Акинфеев —49,4%, Черышев — 19,3%). Среди двух — фигурное катание (Загитова — 61,7%, Медведева — 37%).

Всего вы отдали за лучших спортсменов более 173 тысяч голосов. Почти половина из них (84,1) досталась фигуристкам.

Отдел спорта Лайфа благодарит читателей за проявленную активность и желает всего наилучшего в Новом году. Пусть ваши кумиры почаще вас радуют. Болейте только спортом!