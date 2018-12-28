Русский хоккеист стал лучшим бомбардиром НХЛ. И это не Овечкин

Форвард "Тампы" Никита Кучеров выдал сумасшедшую серию, набрав 14 очков всего за пять матчей.

В Национальной хоккейной лиге продолжают доминировать хоккеисты из России. Пока Александр Овечкин удерживает лидерство в снайперской гонке, в лучшие бомбардиры выбрался другой представитель нашей страны. Никита Кучеров из команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забивает не так много, зато голевых передач у него почти столько же, сколько у Овечкина очков (44 vs 45).

В последней игре против "Филадельфии" Кучеров забил гол и сделал три ассиста, набрав таким образом четыре очка. Это позволило ему вырваться в лидеры бомбардирской гонки с 61 баллом. В ноябре казалось, что лидеров догнать в ближайшее время невозможно, но Кучеров выдал самый результативный месяц в истории команды и сделал это.

Теперь россияне в топе НХЛ сразу по нескольким показателям: набранные очки, забитые шайбы, результативные серии и вратарские победы.

При этом лично Кучеров набрал настолько невероятный бомбардирский темп, что вполне может замахнуться на российский очковый рекорд по итогам регулярного сезона, который принадлежит Александру Могильному — 127 очков. В прошлом сезоне Никита преодолел 100-очковый рубеж, теперь пора брать новые высоты.

Отличились в этот день и другие россияне: вратарь Антон Худобин отразил 49 бросков и стал второй звездой дня, а форвард Иван Проворов забил гол в своём 200-м матче в лиге.