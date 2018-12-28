Русский хоккеист стал лучшим бомбардиром НХЛ. И это не Овечкин

В Национальной хоккейной лиге продолжают доминировать хоккеисты из России. Пока Александр Овечкин удерживает лидерство в снайперской гонке, в лучшие бомбардиры выбрался другой представитель нашей страны. Никита Кучеров из команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забивает не так много, зато голевых передач у него почти столько же, сколько у Овечкина очков (44 vs 45).
TOP SHELF ONLY. #PHIvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/k5YM5L9Jp1— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 28 декабря 2018 г.
В последней игре против "Филадельфии" Кучеров забил гол и сделал три ассиста, набрав таким образом четыре очка. Это позволило ему вырваться в лидеры бомбардирской гонки с 61 баллом. В ноябре казалось, что лидеров догнать в ближайшее время невозможно, но Кучеров выдал самый результативный месяц в истории команды и сделал это.
Most points in a calendar month, @TBLightning franchise history:— NHL Public Relations (@PR_NHL) 28 декабря 2018 г.
26 – @86Kucherov (December 2018)
25 – Martin St. Louis (January 2004)
25 – Vincent Lecavalier (November 2007)#NHLStats #PHIvsTBL pic.twitter.com/0GWv9DHblD
Теперь россияне в топе НХЛ сразу по нескольким показателям: набранные очки, забитые шайбы, результативные серии и вратарские победы.
При этом лично Кучеров набрал настолько невероятный бомбардирский темп, что вполне может замахнуться на российский очковый рекорд по итогам регулярного сезона, который принадлежит Александру Могильному — 127 очков. В прошлом сезоне Никита преодолел 100-очковый рубеж, теперь пора брать новые высоты.
Отличились в этот день и другие россияне: вратарь Антон Худобин отразил 49 бросков и стал второй звездой дня, а форвард Иван Проворов забил гол в своём 200-м матче в лиге.
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