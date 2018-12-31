Хабиб и Тимати, Глацких против родов, козни Глушакова. Спортивные скандалы года

2018 год был урожайным не только на победы и достижения, но и на околоспортивные события. Конфликты и скандалы обеспечивают шоу, но многое хотелось бы "развидеть" и "расслышать". Лайф вспоминает главные скандалы уходящего года и желает всем, чтобы в Новом году у нас всех обошлось без них.

Кокорин и Мамаев

Следствие считает, что футболисты "Зенита" и "Краснодара" за одно утро избили двух человек и теперь сидят как минимум до 8 февраля.

"Взял стул и ударил по голове". Кокорина назвали зачинщиком избиения чиновника

Появилось видео с Кокориным и Мамаевым, которое окончательно ставит на них крест

Лузеры года в спорте

Россия vs МОК и нейтральный флаг

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России впервые в истории выступала под олимпийским флагом. Перед Играми были скандально отстранены несколько десятков лучших российских спортсменов, а некоторые, как оказалось впоследствии, могли выступать в Корее, но не были включены в список по ошибке.

МОК лишает россиян Олимпиады. Что вообще происходит?

"Решение в интересах России". Позиция МОК по недопуску спортсменов на Олимпиаду

"Слив" Карреры

Многомесячное подковёрное противостояние в "Спартаке" вышло наружу осенью, когда капитан команды Денис Глушаков поставил лайк под критическим видео актёра Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры. Итальянец уже далеко от России, а Глушакову грозит уголовное дело.

Grazie, Massimo! Почему всем нам стоит сказать Каррере "спасибо"

Бойкот или случайность? Зачем Глушаков лайкнул пост с наездом на Карреру

Слёзы, давка, народная любовь. Как фанаты прощались с Массимо Каррерой — видео

"Я тебя в порошок сотру, крыса". Появилась запись, где Глушаков обещает убить жену

Хабиб vs Конор

Весь бой года, его прелюдия и даже "афтепати" была одним большим скандалом. Весной Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым, на пресс-конференциях ирландец максимально залезал под кожу. В итоге бой россиянин выиграл, но сразу после него зачем-то решил разобраться с людьми у октагона. Итоговый вердикт по дисквалификациям и штрафам станет известен в январе.

"Никто не ожидал, что он устроит тут паркур". Что теперь будет с Хабибом?

Хабиб против Конора. Бой века. Как это было

Нападение на автобус и ещё 5 самых безумных выходок Конора Макгрегора

Хабиб vs Black Star

Прямо перед боем Нурмагомедов успел поучаствовать и в культурной жизни Дагестана. Он открыто выступил против концертов представителя лейбла Black Star Егора Крида в республике. К бойцу обратился Тимати, но Хабиб был непреклонен. Гастроли в итоге отменили из-за угрозы безопасности.

"Мы не петушары какие-нибудь". Хабиб Нурмагомедов против Крида и Тимати

"История с Тимати была лишней". Как Дагестан встречает бой века Хабиб — Конор

Ольга Глацких не просила рожать

Один из главных политических скандалов года "родила" именно спортсменка. Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Афин и руководитель департамента по делам молодёжи Свердловской области Ольга Глацких на встрече со школьниками в Кировграде 24 октября заявила: "Государство не просило вас рожать". После долгих мучений её всё-таки уволили с поста.

Харассмент в биатлоне

В апреле 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева из Подмосковья обвинила в домогательствах одного из тренеров команды — Сергея Тутмина. История с харассментом наложилась на клубок противоречий внутри местного спорта, где было место и допингу, и алкоголизму, и подковёрным интригам.

Хотел массаж, а попал под следствие. Российский биатлон взорвал секс-скандал

"Увольняют за поддержку". Новый поворот в деле с домогательствами к биатлонистке

Развод Кержакова

Ещё для одного, но уже бывшего российского футболиста Александра Кержакова год прошёл под знаком бракоразводного процесса с женой Миланой и борьбы за ребёнка. Девушка призналась, что принимала наркотики, суд отправил обоих на наркологическую экспертизу. А сына в итоге забрали у Александра вместе с женой приставы, и видео с этим процессом ушло в Сеть. Настоящая "Санта-Барбара", в которой можно только посочувствовать ребёнку.

"Докажи, что ты вменяемая". Зачем Александр Кержаков "крадёт" детей у своих жён?

Драки и пакости в сборной по санному спорту

После Олимпиады Лайф поговорил с саночником сборной России, участником Игр в Пхёнчхане Степаном Фёдоровым. Оказалось, в команде очень сложные отношения с тренером и легендой спорта Альбертом Демченко. Неугодным спортсменам сыпят хлам на трассу перед заездом, чем угрожают жизни, давят психологически, заставляют использовать свою технику.

"Демченко бил тренеров, мы боимся". Бунт в санной сборной России после Олимпиады