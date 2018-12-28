Лучший футболист мира отказался продлевать контракт с "Реалом"

Хорвата Луку Модрича не устраивают условия, предложенные "королевским клубом", и он может сменить команду.

Мадридский "Реал" может потерять обладателя "Золотого мяча" Луку Модрича. Клуб предложил 33-летнему хорвату продлить действующий контракт, однако его не устроили условия, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

Если "Реалу" так и не удастся договориться с Модричем, то хорвата уже ждёт миланский "Интер". Итальянский клуб всерьёз претендовал на полузащитника ещё летом, однако тогда трансфер не состоялся. В столице моды Модричу готовы платить 10 миллионов евро за сезон в течение двух лет. Кроме того, в Италии более гибкая налоговая система, которая привлекла в том числе Криштиану Роналду.

Модрич играет за "Реал" с 2012 года. По итогам этого сезона он получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира, прервав десятилетнюю гегемонию Месси и Роналду.

Жертва войны, "хорватский Кройф" и скромняга. Кто такой Лука Модрич