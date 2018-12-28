Геркус официально ушёл из "Локомотива"

Генеральный директор чемпионов России сделал официальное заявление через средства массовой информации.

Вслед за спортивным директором футбольный клуб "Локомотив" покинул и генеральный. Слухи об уходе Ильи Геркуса с поста ходили давно, и сегодня сам менеджер официально их подтвердил. Он сделал заявление через СМИ, поблагодарив фанатов и руководство за 2,5 года совместной работы.

— Друзья! Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье, — заявил Геркус через "Спорт-Экспресс".

При Геркусе "Локомотив" оформил первое за 14 лет чемпионство. Он обещал остаться в спорте. По некоторым данным, менеджер может стать стать главой РПЛ.

ФК "Локомотив" покинул спортивный директор