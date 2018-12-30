Итоги UFC 232: Аманда Нунис хочет подраться с Джоном Джонсом

Сегодня, 30 декабря, в Лос-Анджелесе прошел заключительный турнир 2018 года ведущей бойцовской организации UFC, в рамках которого миллионы фанатов ММА по всему миру смогли увидеть долгожданное возвращение в клетку неоспоримого чемпиона Джона Джонса и крах лучшей женщины-бойца на планете Кристианы Жустину по прозвищу Киборг.

Джону Джонсу по прозвищу Кости (Bones) и Супермен только 31 год, но ощущение, что он в профессиональном спорте вечно. Став самым молодым чемпионом в истории UFC в возрасте 23 лет, Джонс с того времени успел пережить тёмную сторону популярности и многомиллионных гонораров (наркотики, алкоголь, разбитый Bentley, ДТП с участием беременной женщины, употребление допинга), но всё же бесконечные судебные процессы и травля со стороны журналистов не сломили дух чемпиона.

Несмотря на то что с 2014 года Джон проводит только по одному поединку за один календарный год, что катастрофически мало для профессионального бойца, американец каждый раз удивляет своих соперников и зрителей потрясающей физической формой и высочайшим уровнем бойцовского IQ.

Джонса невозможно победить, по крайней мере, на нынешнем этапе его карьеры. Не удалось это и легендарному Дэниелу Кормье, дважды деклассированному Суперменом в 2015-м и 2017-м. Последние надежды недоброжелателей Джона до сегодняшнего московского утра были связаны с именем шведа Александра Густафссона, в далёком 2013 году умудрившегося дать достойный отпор чемпиону и уступить лишь решением судей. Но на этот раз всё оказалось прозаичнее. Bones, словно высокотехнологичная машина, разобрал по частям потомка суровых викингов, завершив дело в третьем раунде градом добивающих ударов в партере. От Густафссона образца 2013 года не осталось практически и следа… Не было резких ударов кулаками, молниеносных перемещений по октагону и самое главное — наглости и уверенности в себе. Впрочем, и сам Джонс был явно не в своей лучшей форме, но и этого хватило для досрочной победы. Точнее, всего лишь одного тейкдауна, ставшего фатальным для Александра

После боя, Джон вновь вызвал Даниэля Кормье, перешедшего в тяжелый вес. Довольно странное решение со стороны "Супермена", уже дважды уверенно побеждавшего 40-летнего ветерана. Этот поединок актуален только в рамках тяжелого веса, в котором Кормье ныне и властвует. Но, судя по словам Джона, он не собирается становится тяжеловесом и ждет Даниэля в гости именно в весовой категории до 93 кг.

С одной стороны, чемпион "перебил" весь цвет полутяжелого дивизиона и драться ему действительно не с кем, и возможно, ему и правда стоит попробовать свои силы в мире тяжеловесов, как этого и жаждут фанаты ММА. Но, с другой стороны, "Супермен" довольно часто оказывается в центре скандалов, связанных с кокаином и употреблением запрещенных антидопинговым комитетом препаратов. И именно это волнует поклонников американской суперзвезды. Если Джон Джонс сможет справиться со своими дьяволами в душе, он имеет все шансы стать самым выдающимся и доминирующим бойцом в истории смешанных единоборств. Ему только 31 год, а это совсем юный возраст для тяжелого веса…

Другим значимым событием звездного турнира UFC 232 стал титульный бой среди женщин, в котором сошлись действующая чемпионка UFC Аманда Нунис и лучшая женщина-боец вне зависимости от весовых категорий, Кристиана Жустину.

Аманда Нунис (17-4-0) вошла в историю ММА как человек, отправивший на пенсию Ронду Раузи — мегазвезду UFC, оказавшуюся неготовой к суровым испытаниям в клетке. Львица из Бразилии доказала своё мастерство и в поединке с Валентиной Шевченко, а после бросила вызов Кристиане Киборгу — ужасу женского ММА, женщине, поставившей жирный крест на карьере самой красивой девушки в истории женских смешанных единоборств Джине Карано.

Бой двух именитых бразильянок напрашивался сам собой, но первой вызов бросила Аманда:

— Я хочу этот бой, а Киборг даже не думала об этом. Я написала Дане Уайту, что хочу этот поединок. Я готова подняться в весе. Я хочу что-то большое в своей карьере, и я решила, что следующим шагом будет Жустину. Я знаю, что она сильна. Я знаю, что она великий боец, но и я такая же. Я не боюсь выйти перед ней. Такого никогда не было, что девушка будет пытаться завоевать два пояса. Я буду первой, — делилась своими эмоциями Нунис.

Киборг, несмотря на жизненное кредо не выходить в клетку против соотечественниц, вызов дерзкой Львицы приняла, прогнозируя, что после встречи с ней Аманду забудут… Но Нунис сотворила сенсацию. От Аманды в этом поединке ждали осторожности, работы вторым номером и просто выживания. Но только не размена в стойке. Львица оставила в дураках всех!

С первых же секунд Нунис набросилась на Киборга серией яростных атак, пропустила, но выстояла. А затем… отправила в глубокий нокаут, возможно, самую сильную женщину на планете. Сильную физически и сильную духом.

Но теперь титул самой сильной женщины принадлежит Львице, ставшей чемпионкой UFC сразу в двух весовых категориях. Очень сложно представить, кто из женщин на планете способен теперь принять вызов Нунис, увидев как она уничтожила Кристиану Жустину.

Но если вы спросите у Нунис, с кем бы она хотела подраться в клетке, она ответит: Джон Джонс. И добавит: "Джонс — универсальный, быстрый и непредсказуемый боец. Парень, которого трудно найти в бою. Я хотела тренироваться с ним, чтобы узнать, смогу ли я победить его, если бы мы встретились в октагоне".

UFC 232

Полные результаты турнира

Главный кард

Джон Джонс победил Александра Густафссона техническим нокаутом (удары руками) — раунд 3.

Аманда Нунис победила Кристиану Жустину нокаутом (удары руками) — раунд 1, 0:51.

Майкл Кьеза победил Карлоса Кондита болевым приемом (кимура) — раунд 2, 0:56.

Кори Андерсон победил Илира Латифи единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28)

Алекс Волкановски победил Чеда Мендеса техническим нокаутом (удары) — раунд 2, 4:14