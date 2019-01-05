Российские лыжники взяли три медали на Кубке мира, но проиграли норвежцам

В итальянской Валь-ди-Фиемме закончились женский и мужской масс-старты в рамках Кубка мира и лыжной многодневки Tour de Ski.

В женской гонке на 10 километров классическим стилем россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова пришли второй и третьей соответственно, уступив только норвежке Эстберг 10 секунд. Таким образом, перед заключительным этапом престижной многодневки Tour de Ski Непряева остаётся второй за Эстберг в 53 секундах.

Развязка мужской гонки также получилась для наших драматичной. Перед заключительным кругом лидерство захватили аж четыре россиянина во главе с Александром Большуновым, но в итоге он проиграл финиш хозяину трассы Франческо ди Фабьяни и действующему обладателю Кубка мира Йоханнесу Клэбо. В финишном створе скандинав переиграл южанина, а Большунов в итоге третий.

Перед стартом главным соперником Клэбо в зачёте многодневки был Сергей Устюгов, но он сегодняшнюю гонку провёл не слишком удачно, завершив её за пределами первой десятки.

Завтра в рамках Tour de Ski пройдёт последний этап — 9-километровая гонка преследования свободным стилем.