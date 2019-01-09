Пять поединков ММА, которых ждёт весь мир в 2019 году

2019 год вступил в свои законные права, а значит, до первых турниров по смешанным единоборствам наступившего года остаются считаные дни. Начнётся сезон 19 января в Нью-Йорке, где главным событием станет титульный бой в легчайшем весе (61,2 кг) между Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо — двумя действующими чемпионами UFC. Президент промоушена № 1 в мире Дэйна Уайт редко сводит в клетке двух чемпионов, но именно о таких сражениях мечтают истинные ценители ММА. Лайф предлагает свою версию супербоёв с участием россиян, которые остаются под вопросом, но которых ждёт весь мир.

Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)

Этого боя фанаты спорта ждут с декабря 2015 года. Но над потенциальным противостоянием Орла и Эль Кукуя нависла уму непостижимая карма. Сложно вспомнить ещё хотя бы один поединок, который бы срывался четыре (!) раза.

В 2015 году Хабиб в ходе подготовки сломал ребро, в 2016-м у Тони обнаружились жидкость и кровь в лёгких, в 2017-м за сутки до боя россиянин попал в госпиталь из-за ухудшения состояния здоровья в ходе интенсивной сгонки веса, и, наконец, в апреле 2018-го Фергюсон за неделю до поединка порвал связку колена, лишившись возможности стать полноправным чемпионом UFC в лёгком весе. Что случилось дальше — уже история!

Нурмагомедов 7 апреля выиграл по очкам у вышедшего за сутки до боя на замену Эла Яквинты, завладев долгожданным поясом чемпиона UFC, а в октябре провёл первую его защиту, заставив сдаться врага № 1 Конора Макгрегора. Успех в сражении с ирландцем сделал дагестанского Орла мегазвездой, открыв Хабибу дорогу к возможности проводить только супербои.

По словам членов команды Нурмагомедова, их интересуют исключительно денежные бои, а именно поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, встреча с легендой ММА Джорджем Сен-Пьером или, на худой конец, реванш с Конором Макгрегором. Как мы видим, в этом списке нет Тони Фергюсона, боя россиянина с которым искренне желают болельщики. И это логично, ведь и Хабиб, и Тони на данный момент имеют самые длинные победные серии среди действующих бойцов в UFC, состоящие из 11 поединков.

Второй немаловажный фактор: Фергюсон на данный момент является самым опасным соперником для Нурмагомедова, который способен пережить натиск в партере и при этом обладает прекрасными навыками джиу-джитсу и ударами локтями под самыми разными углами. Но бизнес есть бизнес. Всё же шансы на проведение поединка в 2019 году между этими воинами достаточно высокие, ведь, как ни крути, Эль Кукуй — это претендент № 1 в официальном рейтинге UFC, а значит, Уайту придётся здорово потрудиться, чтобы не потерять лицо и при этом отдать чемпионский бой кому-то другому.

Фёдор Емельяненко (Россия) — Сергей Харитонов (Россия)

Промоутерская организация Bellator делает всё возможное для преследования ушедшей далеко вперёд организации UFC, всячески переманивая под своё крыло именитых бойцов. Сложно сказать, насколько Bellator от этого выигрывает, но в тяжёлом весе у компании Скотта Кокера появились достаточно звёздные имена, включая действующую легенду ММА Фёдора Емельяненко.

Последний Император из Белгородской области предсказуемо дошёл до финала Гран-при Bellator и совсем скоро, 26 января оспорит титул чемпиона организации в бою с экс-топом UFC Райаном Бейдером. Как ни странно, Фёдор — андердог, но в случае победы над опасным американцем российских поклонников смешанных единоборств в нынешнем году может ждать принципиальное противостояние: Фёдор Емельяненко — Сергей Харитонов. Тульский десантник вновь громко заявил о себе, нокаутировав 12 октября Роя Нельсона. Следующий оппонент Сергея — Мэтт Митрион, недавний обидчик Фёдора, отправивший россиянина в нокаут на 14-й секунде второй минуты первого раунда.

Победа над Митрионом сделает Харитонова претендентом № 1 на встречу с будущим чемпионом. Немаловажный факт: другой российский топ, Виталий Минаков, отказывается выходить в клетку против Последнего Императора, о чём непобеждённый боец из Брянска рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу.

В отличие от Минакова, Харитонов не испытывает к Фёдору пиетета и готов разделить с ним октагон. Ещё в далёком 2006 году пути Фёдора и Сергея могли пересечься в Японии в рамках организации PRIDE, но для этого Харитонову необходимо было преодолеть барьер в лице младшего брата Последнего Императора — Александра Емельяненко. Сделать это представителю города славных пряников и самоваров не удалось: Александр выиграл нокаутом. Поражение поставило крест на шансах Харитонова встретиться с Фёдором в Стране восходящего солнца и отобрать у него титул чемпиона.

Николай Алексахин (Россия) — Бен Аскрен (США)

15 декабря ушедшего года Николай Алексахин после яркой победы над малоизвестным бразильцем Родриго Кавальеро Коррейей в Екатеринбурге обратился с просьбой к президенту UFC Дэйне Уайту организовать ему поединок с Беном Аскреном. Довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что Алексахин не имеет контракта с UFC, а Аскрен является звёздным приобретением американского промоушена и уже 2 марта проведёт бой с экс-чемпионом UFC Робби Лоулером.

Но понять Алексахина несложно. В 2016 году Николай и Бен встретились друг с другом в рамках сингапурской организации ONE FC. Встреча завершилась победой американца при единогласном решении судей, что, впрочем, само по себе показатель — только семерым из 18 соперников Аскрена удавалось провести полный поединок с непобеждённым чемпионом. И начиная с 2013 года Николай является единственным, кто не проиграл Бену досрочно.

Насколько реванш Алексахина и Аскрена реалистичен? В первую очередь бойцу из Брянска необходимо подписать контракт с UFC. Учитывая тот факт, что в 2016-м Алексахин бился за пояс организации ONE FC и на данный момент имеет победную серию из пяти поединков (четыре победы нокаутом), шансы попасть в лучший промоушен на планете достаточно высоки. Плюс то обстоятельство, что в UFC планируют проводить в России не менее двух турниров в год, заполняя кадр местными бойцами. Но то, насколько Николай стал сильнее с момента встречи с Аскреном, а главное, сумел ли он подтянуть свои борцовские качества, сложный вопрос.

Забит Магомедшарипов (Россия) — Жозе Алду (Бразилия)

2 марта вундеркинд из Хасавюрта выйдет в клетку против Джереми Стивенса из США. Этот бой станет самым большим в карьере дагестанского Брюса Ли, ведь выигрыш у занимающего шестую строчку лучших полулегковесов UFC американца позволит Забиту ворваться в топ-5 и претендовать на поединки с самыми звёздными бойцами ростера. И не исключено, что 2019 год Магомедшарипов и вовсе завершит титульным сражением. Но для этого россиянину необходимо сделать две вещи: провести в 2019 году три поединка и выиграть во всех трёх.

Победа над Стивенсом позволит Забиту рассчитывать во второй половине года на бой с Жозе Алду. Бразильский ветеран после двух поражений от действующего чемпиона Макса Холлоуэйя в ближайшее время вряд ли будет помышлять о новых титульных амбициях и, скорее всего, станет гейткипером полулёгкого веса.

Если Магомедшарипов действительно готов к бою с чемпионом, то лучшей проверки сил, чем поединок с легендарным Алду, и не придумать. Этого боя хотят фанаты, этого боя хотят журналисты, и, без сомнений, этого боя захочет Дэйна Уайт.

Ислам Махачев (Россия) — Тони Фергюсон (США)

Протеже Хабиба Нурмагомедова пока не входит даже в топ-15 лучших легковесов UFC, но сам Орёл называет Ислама будущим чемпионом организации, пояс которого он пока хранит у себя. Махачев действительно очень талантлив и перспективен, но для осуществления титульных амбиций махачкалинцу в 2019 году надо "бить" только топов.

По словам тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова, Ислам Махачев "хоть сегодня готов выйти на бой против Тони Фергюсона и победить". Конечно же, поединок россиянина против Эль Кукуя в ближайшие 12 месяцев вряд ли возможен. Фергюсон по праву претендует на титул чемпиона, и драться пусть и с крепким, но находящимся далеко позади в рейтинге проспектом американец не станет.

Единственный шанс увидеть этот бой в 2019 году — сюжет, знакомый фанатам спорта по таким шедеврам Голливуда, как "Рокки" и "Кикбоксер": Тони соглашается на бой с Махачевым и побеждает его, тем самым бросая дерзкий вызов близкому другу Ислама и по совместительству чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Возможно, другого шанса у Фергюсона встретиться с Орлом действительно не будет: Хабиб размышляет пока о поединках с другими соперниками.