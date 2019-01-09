Пять поединков ММА, которых ждёт весь мир в 2019 году

Пять поединков ММА, которых ждёт весь мир в 2019 году

Фото: profc.com

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2019 год вступил в свои законные права, а значит, до первых турниров по смешанным единоборствам наступившего года остаются считаные дни. Начнётся сезон 19 января в Нью-Йорке, где главным событием станет титульный бой в легчайшем весе (61,2 кг) между Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо — двумя действующими чемпионами UFC. Президент промоушена № 1 в мире Дэйна Уайт редко сводит в клетке двух чемпионов, но именно о таких сражениях мечтают истинные ценители ММА. Лайф предлагает свою версию супербоёв с участием россиян, которые остаются под вопросом, но которых ждёт весь мир.

Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)

<p>Хабиб Нурмагомедов. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев</p>

Этого боя фанаты спорта ждут с декабря 2015 года. Но над потенциальным противостоянием Орла и Эль Кукуя нависла уму непостижимая карма. Сложно вспомнить ещё хотя бы один поединок, который бы срывался четыре (!) раза.

В 2015 году Хабиб в ходе подготовки сломал ребро, в 2016-м у Тони обнаружились жидкость и кровь в лёгких, в 2017-м за сутки до боя россиянин попал в госпиталь из-за ухудшения состояния здоровья в ходе интенсивной сгонки веса, и, наконец, в апреле 2018-го Фергюсон за неделю до поединка порвал связку колена, лишившись возможности стать полноправным чемпионом UFC в лёгком весе. Что случилось дальше — уже история!

Нурмагомедов 7 апреля выиграл по очкам у вышедшего за сутки до боя на замену Эла Яквинты, завладев долгожданным поясом чемпиона UFC, а в октябре провёл первую его защиту, заставив сдаться врага № 1 Конора Макгрегора. Успех в сражении с ирландцем сделал дагестанского Орла мегазвездой, открыв Хабибу дорогу к возможности проводить только супербои.

По словам членов команды Нурмагомедова, их интересуют исключительно денежные бои, а именно поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером, встреча с легендой ММА Джорджем Сен-Пьером или, на худой конец, реванш с Конором Макгрегором. Как мы видим, в этом списке нет Тони Фергюсона, боя россиянина с которым искренне желают болельщики. И это логично, ведь и Хабиб, и Тони на данный момент имеют самые длинные победные серии среди действующих бойцов в UFC, состоящие из 11 поединков.

Второй немаловажный фактор: Фергюсон на данный момент является самым опасным соперником для Нурмагомедова, который способен пережить натиск в партере и при этом обладает прекрасными навыками джиу-джитсу и ударами локтями под самыми разными углами. Но бизнес есть бизнес. Всё же шансы на проведение поединка в 2019 году между этими воинами достаточно высокие, ведь, как ни крути, Эль Кукуй — это претендент № 1 в официальном рейтинге UFC, а значит, Уайту придётся здорово потрудиться, чтобы не потерять лицо и при этом отдать чемпионский бой кому-то другому.

Фёдор Емельяненко (Россия) — Сергей Харитонов (Россия)

<p>Фёдор Емельяненко. Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев</p>

Промоутерская организация Bellator делает всё возможное для преследования ушедшей далеко вперёд организации UFC, всячески переманивая под своё крыло именитых бойцов. Сложно сказать, насколько Bellator от этого выигрывает, но в тяжёлом весе у компании Скотта Кокера появились достаточно звёздные имена, включая действующую легенду ММА Фёдора Емельяненко.

Последний Император из Белгородской области предсказуемо дошёл до финала Гран-при Bellator и совсем скоро, 26 января оспорит титул чемпиона организации в бою с экс-топом UFC Райаном Бейдером. Как ни странно, Фёдор — андердог, но в случае победы над опасным американцем российских поклонников смешанных единоборств в нынешнем году может ждать принципиальное противостояние: Фёдор Емельяненко — Сергей Харитонов. Тульский десантник вновь громко заявил о себе, нокаутировав 12 октября Роя Нельсона. Следующий оппонент Сергея — Мэтт Митрион, недавний обидчик Фёдора, отправивший россиянина в нокаут на 14-й секунде второй минуты первого раунда.

Победа над Митрионом сделает Харитонова претендентом № 1 на встречу с будущим чемпионом. Немаловажный факт: другой российский топ, Виталий Минаков, отказывается выходить в клетку против Последнего Императора, о чём непобеждённый боец из Брянска рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу.

В отличие от Минакова, Харитонов не испытывает к Фёдору пиетета и готов разделить с ним октагон. Ещё в далёком 2006 году пути Фёдора и Сергея могли пересечься в Японии в рамках организации PRIDE, но для этого Харитонову необходимо было преодолеть барьер в лице младшего брата Последнего Императора — Александра Емельяненко. Сделать это представителю города славных пряников и самоваров не удалось: Александр выиграл нокаутом. Поражение поставило крест на шансах Харитонова встретиться с Фёдором в Стране восходящего солнца и отобрать у него титул чемпиона.

Николай Алексахин (Россия) — Бен Аскрен (США)

<p>Николай Алексахин. Фото: © Fight Nights Global</p>

15 декабря ушедшего года Николай Алексахин после яркой победы над малоизвестным бразильцем Родриго Кавальеро Коррейей в Екатеринбурге обратился с просьбой к президенту UFC Дэйне Уайту организовать ему поединок с Беном Аскреном. Довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что Алексахин не имеет контракта с UFC, а Аскрен является звёздным приобретением американского промоушена и уже 2 марта проведёт бой с экс-чемпионом UFC Робби Лоулером.

Но понять Алексахина несложно. В 2016 году Николай и Бен встретились друг с другом в рамках сингапурской организации ONE FC. Встреча завершилась победой американца при единогласном решении судей, что, впрочем, само по себе показатель — только семерым из 18 соперников Аскрена удавалось провести полный поединок с непобеждённым чемпионом. И начиная с 2013 года Николай является единственным, кто не проиграл Бену досрочно.

Насколько реванш Алексахина и Аскрена реалистичен? В первую очередь бойцу из Брянска необходимо подписать контракт с UFC. Учитывая тот факт, что в 2016-м Алексахин бился за пояс организации ONE FC и на данный момент имеет победную серию из пяти поединков (четыре победы нокаутом), шансы попасть в лучший промоушен на планете достаточно высоки. Плюс то обстоятельство, что в UFC планируют проводить в России не менее двух турниров в год, заполняя кадр местными бойцами. Но то, насколько Николай стал сильнее с момента встречи с Аскреном, а главное, сумел ли он подтянуть свои борцовские качества, сложный вопрос.

Забит Магомедшарипов (Россия) — Жозе Алду (Бразилия)

<p>Забит Магомедшарипов. Фото: © <a href="http://fighttime.ru/" target="_blank">fighttime.ru</a></p>

2 марта вундеркинд из Хасавюрта выйдет в клетку против Джереми Стивенса из США. Этот бой станет самым большим в карьере дагестанского Брюса Ли, ведь выигрыш у занимающего шестую строчку лучших полулегковесов UFC американца позволит Забиту ворваться в топ-5 и претендовать на поединки с самыми звёздными бойцами ростера. И не исключено, что 2019 год Магомедшарипов и вовсе завершит титульным сражением. Но для этого россиянину необходимо сделать две вещи: провести в 2019 году три поединка и выиграть во всех трёх.

Победа над Стивенсом позволит Забиту рассчитывать во второй половине года на бой с Жозе Алду. Бразильский ветеран после двух поражений от действующего чемпиона Макса Холлоуэйя в ближайшее время вряд ли будет помышлять о новых титульных амбициях и, скорее всего, станет гейткипером полулёгкого веса.

Если Магомедшарипов действительно готов к бою с чемпионом, то лучшей проверки сил, чем поединок с легендарным Алду, и не придумать. Этого боя хотят фанаты, этого боя хотят журналисты, и, без сомнений, этого боя захочет Дэйна Уайт.

Ислам Махачев (Россия) — Тони Фергюсон (США)

<p>Ислам Махачев.<strong> </strong>Фото: © L!FE / Владимир Суворов</p>

Протеже Хабиба Нурмагомедова пока не входит даже в топ-15 лучших легковесов UFC, но сам Орёл называет Ислама будущим чемпионом организации, пояс которого он пока хранит у себя. Махачев действительно очень талантлив и перспективен, но для осуществления титульных амбиций махачкалинцу в 2019 году надо "бить" только топов.

По словам тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова, Ислам Махачев "хоть сегодня готов выйти на бой против Тони Фергюсона и победить". Конечно же, поединок россиянина против Эль Кукуя в ближайшие 12 месяцев вряд ли возможен. Фергюсон по праву претендует на титул чемпиона, и драться пусть и с крепким, но находящимся далеко позади в рейтинге проспектом американец не станет.

Единственный шанс увидеть этот бой в 2019 году — сюжет, знакомый фанатам спорта по таким шедеврам Голливуда, как "Рокки" и "Кикбоксер": Тони соглашается на бой с Махачевым и побеждает его, тем самым бросая дерзкий вызов близкому другу Ислама и по совместительству чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Возможно, другого шанса у Фергюсона встретиться с Орлом действительно не будет: Хабиб размышляет пока о поединках с другими соперниками.

Автор:
Темирлан Темукаев
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Темирлан Темукаев
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