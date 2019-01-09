ФК "Спартак" отправился на сбор в ОАЭ

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" сегодня вылетели из Шереметьево в Дубай, где начнут свою подготовку ко второй части сезона.
Команда отправилась в следующем составе:
Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин, Антон Шитов, Айртон Лукас, Илья Гапонов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Наиль Умяров, Александр Ташаев, Фернандо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Луис Адриано и Педро Роша.
✈️ #Спартак вылетает в ОАЭ— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.
Главный тренер Олег Кононов включил в состав делегации 30 футболистов.
Подробнее: https://t.co/JWRk3KwUmH#КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/ZPX1igWCY4
Отметим, что сбор продлится до 16 января. 19 января красно-белые отправятся в Катар.
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