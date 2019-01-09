Российский боец Буторин проведёт бой против испанца Даниэля Толедо

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 известный российский тяжеловес, нокаутёр Алексей Буторин проведёт бой против испанца Даниэля Толедо по прозвищу Аллигатор. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе турнира.

Алексей Буторин — один из самых ярких и зрелищных представителей российского ММА. 32-летний спортсмен из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутёров полутяжёлого веса. Только один поединок в его карьере дошёл до решения судей.

За плечами Алексея тринадцать побед, одиннадцать из которых одержаны нокаутами и одна — сабмишеном. Его испанский соперник также предпочитает досрочно завершать бой, в его активе из семи побед шесть одержаны нокаутами.