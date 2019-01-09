Балласт "Спартака" и швед в Краснодаре. 7 переходов РПЛ, которые вы пропустили

Александр Самедов
- "Спартак" — "Крылья"
- Сумма — бесплатно
- Позиция — полузащитник
Ветеран и воспитанник "Спартака" новому тренеру оказался не нужен, и с ним просто расторгли контракт. Самарцы не растерялись.
Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Джано Ананидзе
- "Спартак" — "Крылья"
- Сумма — бесплатно
- Позиция — полузащитник
У Джано история один в один, как у Самедова. С той лишь поправкой, что грузину ещё нет и 27 и он ещё может воскреснуть.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Роман Ерёменко
- "Спартак" — без клуба
- Сумма — бесплатно
- Позиция — полузащитник
Возвращение Ерёменко в футбол через "Спартак" бурно обсуждалось осенью, однако зимой выяснилось, что он красно-белым не нужен.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Ивелин Попов
- "Спартак" — без клуба
- Сумма — бесплатно
- Позиция — полузащитник
Болгарин не был замешан в "кокаиновых делах", а потому у него уже есть три предложения от клубов РПЛ.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Айртон Лукас
- "Флуминенсе" — "Спартак"
- Сумма — 7 млн евро
- Позиция — защитник
Но не только же избавляться от игроков, нужно и приобрести кого-то, решили в "Спартаке". Купили бразильского левого защитника.
Фото: © Instagram/ayrton97
Эмилиано Ригони
- "Аталанта"— "Зенит"
- Сумма — 1 млн евро
- Позиция — полузащитник
"Зенит" под конец года едва не потерял первое место и решил вернуть аргентинца из аренды досрочно. Правда, пришлось заплатить.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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