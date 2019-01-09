Балласт "Спартака" и швед в Краснодаре. 7 переходов РПЛ, которые вы пропустили

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Балласт "Спартака" и швед в Краснодаре. 7 переходов РПЛ, которые вы пропустили

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Коллаж © L!FE
Новый год — праздник для всей страны, но для клубов РПЛ он означает ещё и начало трансферного периода. В первые дни 2019 года в российском футболе уже успело произойти несколько любопытных переходов. Кого "Спартак" посчитал балластом, что за шведа купил "Краснодар" и кого вернул "Зенит" — в материале Лайфа.

Кристоффер Олссон

  • АИК — "Краснодар"
  • Сумма — 4,9 млн евро
  • Позиция — полузащитник

"Краснодар" едва не стал зимним чемпионом России и намерен продолжить борьбу за титул в 2019-м. Швед должен в этом помочь.

Фото: © Twitter/FCKrasnodar

Александр Самедов

  • "Спартак" — "Крылья"
  • Сумма — бесплатно
  • Позиция — полузащитник

Ветеран и воспитанник "Спартака" новому тренеру оказался не нужен, и с ним просто расторгли контракт. Самарцы не растерялись.

Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Джано Ананидзе

  • "Спартак" — "Крылья"
  • Сумма — бесплатно
  • Позиция — полузащитник

У Джано история один в один, как у Самедова. С той лишь поправкой, что грузину ещё нет и 27 и он ещё может воскреснуть.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Роман Ерёменко

  • "Спартак" — без клуба
  • Сумма — бесплатно
  • Позиция — полузащитник

Возвращение Ерёменко в футбол через "Спартак" бурно обсуждалось осенью, однако зимой выяснилось, что он красно-белым не нужен.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Ивелин Попов

  • "Спартак" — без клуба
  • Сумма — бесплатно
  • Позиция — полузащитник

Болгарин не был замешан в "кокаиновых делах", а потому у него уже есть три предложения от клубов РПЛ.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Айртон Лукас

  • "Флуминенсе" — "Спартак"
  • Сумма — 7 млн евро
  • Позиция — защитник

Но не только же избавляться от игроков, нужно и приобрести кого-то, решили в "Спартаке". Купили бразильского левого защитника.

Фото: © Instagram/ayrton97

Эмилиано Ригони

  • "Аталанта"— "Зенит"
  • Сумма — 1 млн евро
  • Позиция — полузащитник

"Зенит" под конец года едва не потерял первое место и решил вернуть аргентинца из аренды досрочно. Правда, пришлось заплатить.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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