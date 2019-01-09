Сменит Грозный на Лиссабон. Думбия переходит из "Ахмата" в "Спортинг"

В ближайшее время клубы должны официально объявить о трансфере ивуарийского хавбека.

Полузащитник грозненского "Ахмата" Идрисса Думбия продолжит карьеру в Португалии. Местное издание O Jogo утверждает, что "Спортинг" согласовал с российской стороной трансфер полузащитника. О переходе 20-летнего игрока должны объявить в ближайшее время. Сейчас он направляется в Лиссабон, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.

По предварительным данным, сумма трансфера составит порядка 2 миллионов евро. Думбия оказался в "Ахмате" минувшим летом, перейдя из "Андерлехта". В РПЛ ивуариец отметился одним голом и одной голевой передачей в 16 играх.

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