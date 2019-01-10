9 реальных боксёров из фильмов про Рокки Бальбоа

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9 реальных боксёров из фильмов про Рокки Бальбоа

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Коллаж: © L!FE

Сегодня, 10 января, в прокат выходит фильм "Крид-2". Это очередное продолжение истории про боксёра из Филадельфии Рокки Бальбоа и его нового ученика Адониса Крида. Оригинальный фильм "Рокки" многие эксперты называют лучшим кино о спорте, а сама франшиза — первая и единственная из спортивных, которая идёт уже 40 с лишним лет. А много ли в ней реального спорта? Лайф рассказывает о настоящих боксёрах, которые в разное время снимались в фильмах о Рокки.

Джо Фрейзер, "Рокки" (1976)

  • Олимпийский чемпион
  • Абсолютный чемпион в тяжёлом весе

Фрейзер — один из прототипов Рокки. Сталлоне звал многих чемпионов на съёмки финального боя, но пришёл только Фрейзер.

Фото: © Wikimedia Commons

Томми Моррисон, "Рокки 5" (1990)

  • Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO

Моррисон — не только прототип Тайсона в фильме, но и самый серьёзный боец, который за всю карьеру потерпел всего три поражения.

Фото: © kinopoisk

Антонио Тарвер, "Рокки Бальбоа" (2006)

  • Чемпион мира в двух категориях
  • Бронза ОИ

В фильме Тарвер изобразил непобедимого чемпиона, но в реальности у него в пассиве шесть поражений.

Фото: © kinopoisk

Майк Тайсон, "Рокки Бальбоа" (2006)

  • Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе

В фильме Тайсону даже играть не пришлось, он просто вёл себя как в жизни: задирал местного чемпиона, умаляя его заслуги.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Андре Уорд, "Крид" (2015)

  • Олимпийский чемпион
  • Чемпион мира в двух категориях

Уорд посветил олимпийским золотом в первом "Криде", затем дважды победил Сергея Ковалёва, а теперь вернётся в фильме "Крид 2".

Фото: © kinopoisk

Тони Беллью, "Крид" (2015)

  • Чемпион мира по версии WBC

Беллью на экране выиграл у Адониса Крида, зато в жизни проиграл чемпионский бой украинцу Александру Усику в ноябре 2018 года.

Фото: © kinopoisk

Габриэль Росадо, "Крид" (2015)

  • Входил в десятку лучших боксёров мира

Росадо, сыгравший роль промежуточного соперника Крида, имел шанс стать чемпионом в реальности, но проиграл казахстанцу Головкину.

Фото: © Twitter/Gabriel Rosado

Флориан Мунтяну, "Крид 2" (2019)

Румынский боксёр и фитнес-модель Мунтяну получил роль главного антагониста в продолжении "Крида". Он сыграл роль сына Ивана Драго.

Фото: © kinopoisk

Рой Джонс — младший, "Крид 2" (2019)

  • Чемпион в 4 весовых категориях
  • Серебро ОИ

Американец с российским гражданством появится с камео во втором "Криде". То же самое он делал в "Левше" и "Забойном реванше".

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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