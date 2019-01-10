9 реальных боксёров из фильмов про Рокки Бальбоа

Сегодня, 10 января, в прокат выходит фильм "Крид-2". Это очередное продолжение истории про боксёра из Филадельфии Рокки Бальбоа и его нового ученика Адониса Крида. Оригинальный фильм "Рокки" многие эксперты называют лучшим кино о спорте, а сама франшиза — первая и единственная из спортивных, которая идёт уже 40 с лишним лет. А много ли в ней реального спорта? Лайф рассказывает о настоящих боксёрах, которые в разное время снимались в фильмах о Рокки.

Джо Фрейзер, "Рокки" (1976) Олимпийский чемпион

Абсолютный чемпион в тяжёлом весе Фрейзер — один из прототипов Рокки. Сталлоне звал многих чемпионов на съёмки финального боя, но пришёл только Фрейзер. Фото: © Wikimedia Commons Томми Моррисон, "Рокки 5" (1990) Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO Моррисон — не только прототип Тайсона в фильме, но и самый серьёзный боец, который за всю карьеру потерпел всего три поражения. Фото: © kinopoisk Антонио Тарвер, "Рокки Бальбоа" (2006) Чемпион мира в двух категориях

Бронза ОИ В фильме Тарвер изобразил непобедимого чемпиона, но в реальности у него в пассиве шесть поражений. Фото: © kinopoisk Майк Тайсон, "Рокки Бальбоа" (2006) Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе В фильме Тайсону даже играть не пришлось, он просто вёл себя как в жизни: задирал местного чемпиона, умаляя его заслуги. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников Андре Уорд, "Крид" (2015) Олимпийский чемпион

Чемпион мира в двух категориях Уорд посветил олимпийским золотом в первом "Криде", затем дважды победил Сергея Ковалёва, а теперь вернётся в фильме "Крид 2". Фото: © kinopoisk Тони Беллью, "Крид" (2015) Чемпион мира по версии WBC Беллью на экране выиграл у Адониса Крида, зато в жизни проиграл чемпионский бой украинцу Александру Усику в ноябре 2018 года. Фото: © kinopoisk Габриэль Росадо, "Крид" (2015) Входил в десятку лучших боксёров мира Росадо, сыгравший роль промежуточного соперника Крида, имел шанс стать чемпионом в реальности, но проиграл казахстанцу Головкину. Фото: © Twitter/ Gabriel Rosado Флориан Мунтяну, "Крид 2" (2019) Румынский боксёр и фитнес-модель Мунтяну получил роль главного антагониста в продолжении "Крида". Он сыграл роль сына Ивана Драго. Фото: © kinopoisk Рой Джонс — младший, "Крид 2" (2019) Чемпион в 4 весовых категориях

Серебро ОИ Американец с российским гражданством появится с камео во втором "Криде". То же самое он делал в "Левше" и "Забойном реванше". Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов