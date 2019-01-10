9 реальных боксёров из фильмов про Рокки Бальбоа

Джо Фрейзер, "Рокки" (1976)
- Олимпийский чемпион
- Абсолютный чемпион в тяжёлом весе
Фрейзер — один из прототипов Рокки. Сталлоне звал многих чемпионов на съёмки финального боя, но пришёл только Фрейзер.
Фото: © Wikimedia Commons
Томми Моррисон, "Рокки 5" (1990)
- Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO
Моррисон — не только прототип Тайсона в фильме, но и самый серьёзный боец, который за всю карьеру потерпел всего три поражения.
Антонио Тарвер, "Рокки Бальбоа" (2006)
- Чемпион мира в двух категориях
- Бронза ОИ
В фильме Тарвер изобразил непобедимого чемпиона, но в реальности у него в пассиве шесть поражений.
Майк Тайсон, "Рокки Бальбоа" (2006)
- Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе
В фильме Тайсону даже играть не пришлось, он просто вёл себя как в жизни: задирал местного чемпиона, умаляя его заслуги.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Андре Уорд, "Крид" (2015)
- Олимпийский чемпион
- Чемпион мира в двух категориях
Уорд посветил олимпийским золотом в первом "Криде", затем дважды победил Сергея Ковалёва, а теперь вернётся в фильме "Крид 2".
Тони Беллью, "Крид" (2015)
- Чемпион мира по версии WBC
Беллью на экране выиграл у Адониса Крида, зато в жизни проиграл чемпионский бой украинцу Александру Усику в ноябре 2018 года.
Флориан Мунтяну, "Крид 2" (2019)
Румынский боксёр и фитнес-модель Мунтяну получил роль главного антагониста в продолжении "Крида". Он сыграл роль сына Ивана Драго.
Рой Джонс — младший, "Крид 2" (2019)
- Чемпион в 4 весовых категориях
- Серебро ОИ
Американец с российским гражданством появится с камео во втором "Криде". То же самое он делал в "Левше" и "Забойном реванше".
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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