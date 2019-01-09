Экспертиза подтвердила побои у жены Глушакова

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Экспертиза подтвердила побои у жены Глушакова

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Коллаж: © L!FE.Фото: © РИА Новости/Александр Вильф © instagram.com

Действующему капитану московского "Спартака" может грозить уголовное преследование.

Правоохранительные органы провели экспертизу, которая подтвердила, что жену Дениса Глушакова Дарью действительно избивали. У девушки зафиксированы побои лёгкой степени, сообщает телеграм-канал Mash.

Супруги уже дали повторные показания. Сейчас следствие решает, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, Дарья Глушакова утверждает, что Денис избил её во время последней встречи.

Ранее были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой, в которых он обещал "стереть её в порошок".

В сентябре Дарья застала своего мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего обе стороны выразили желание развестись из-за взаимных обвинений в измене.

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