"Спартак" вернул Гулиева из "Ростова" за миллион евро

Воспитанник московского "Спартака" Аяз Гулиев вернулся в клуб. Последний год полузащитник отыграл за "Ростов", сначала на правах аренды, а с июня 2018 года — в качестве полноценного игрока клуба. Успехи Гулиева вдохновили боссов "красно-белых" на возвращение игрока, за это клуб заплатил около миллиона евро.
⚡️⚡️⚡️ Гулиев вернулся в #Спартак@fcsm_official и @rostovfc согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.
С возвращением, Аяз! ⚪️ pic.twitter.com/QZOWBu5RB3
В текущем сезоне Гулиев отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее "Спартак" избавился от шести игроков, расторгнув с ними контракты.
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