"Спартак" вернул Гулиева из "Ростова" за миллион евро

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"Спартак" вернул Гулиева из "Ростова" за миллион евро

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Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

22-летний полузащитник присоединился к московскому клубу и подписал с ним долгосрочный контракт.

Воспитанник московского "Спартака" Аяз Гулиев вернулся в клуб. Последний год полузащитник отыграл за "Ростов", сначала на правах аренды, а с июня 2018 года — в качестве полноценного игрока клуба. Успехи Гулиева вдохновили боссов "красно-белых" на возвращение игрока, за это клуб заплатил около миллиона евро.

В текущем сезоне Гулиев отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее "Спартак" избавился от шести игроков, расторгнув с ними контракты.

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