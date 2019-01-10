Боец Балаев сразится за титул чемпиона мира АСА с Жамалдаевым

Российский боец Марат Балаев проведёт бой за титул чемпиона мира АСА в полулёгком весе против чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева. Поединок пройдёт 16 марта на турнире ACA 93 в Санкт-Петербурге.

Президент лиги ACA Алексей Яценко специально для Лайфа прокомментировал предстоящий поединок.

— Благодаря несгибаемой воле Балаев удостоился огромной любви поклонников ММА. Для тех, кому не хватает мотивации, кто в тридцать лет считает себя старым для спорта, он — живой пример того, что можно добиться невозможного, если верить в свои силы и последовательно идти к цели. В самоотдаче Мотиватору нет равных. Его история — готовый сценарий для фильма. Он — герой нашего времени с непростой судьбой, возможно, типичной для периода распада СССР.

Имея за плечами суровую советскую школу вольной борьбы и несбывшуюся мечту об Олимпиаде, он оказался на дне. Но после потерянных в тюрьме 10 лет жизни Марат вернулся в спорт, вытащив себя на характере. Используя свою базовую вольную технику, он добавил к ней борьбу в партере, освоил азы "ударки" и в 40 лет стал чемпионом мира по ММА, — пояснил Яценко.

Также он подробнее рассказал о Жамалдаеве, с которым сразится Балаев.

— Сейчас Балаеву предоставилась возможность достичь главной цели: выиграть объединённый пояс чемпиона ACA. Но ему необходимо пройти самого сложного и очень опасного соперника — чемпиона WFCA Салмана Жамалдаева. У Мотиватора высококлассная борьба, доминирование с первых секунд и крепкая ударная техника. Он обладает отличным чувством дистанции, выносливостью, бойцовским чутьём.

В активе 29-летнего Жамалдаева — безупречная ударная техника и великолепная защита от тейкдаунов. А главное подтверждение его класса — он обладает беспроигрышной серией из шестнадцати поединков, прервать которую и попробует Балаев, — заключил Яценко.