ЦСКА объявил о том, что Эрнандес останется в клубе

На официальном сайте московской команды сообщили, что клуб достиг договорённости о дальнейшем сотрудничестве с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом.

— Уже сегодня Абель, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы, вместе с командой начнёт работу на сборах в Кампоаморе, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что летом 2018 года Эрнандес подписал контракт с ЦСКА сроком на три года. Интересно, что в контракте футболиста есть пункт, что в случае получения тяжёлой травмы клуб имеет возможность расторгнуть соглашение без выплаты компенсации. За время нахождения в стане красно-синих игрок успел дважды травмироваться.

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