Теннисист Хачанов в первом круге Australian Open сыграет с Гоёвчиком

В Мельбурне (Австралия) прошла жеребьёвка основной сетки в мужском одиночном разряде.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с Петером Гоёвчиком из Германии, Даниил Медведев будет противостоять одному из победителей квалификации, Андрей Рублёв сразится с Маккензи Макдональдом (США), а Евгений Донской — с представителем Сербии Ласло Джере.

Ранее состоялась жеребьёвка среди женщин, где своих соперниц узнали Дарья Касаткина, Мария Шарапова и другие россиянки.

Отметим, что первый в этом году турнир Большого шлема пройдёт с 14 по 27 января.