Хотите как в "Спартаке"? Игрок "Реала" лайкнул пост с критикой главного тренера

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Хотите как в "Спартаке"? Игрок "Реала" лайкнул пост с критикой главного тренера

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Фото: © РИА Новости/Стрингер

Испанский полузащитник Иско недоволен тем, что Сантьяго Солари не ставит его в основной состав.

В мадридском "Реале" всё не очень хорошо: клуб идёт лишь на пятом месте в чемпионате Испании, уступая не только "Барселоне", "Севилье" и "Атлетико", но и даже скромному "Алавесу". Сантьяго Солари, казалось, вывел клуб из кризиса, в который его загнал Юлен Лопетеги, но совладать со всеми звёздами новый тренер не смог. В частности, Иско часто остаётся недоволен решениями Солари. И даже публично выражает это с помощью лайков в "Твиттере". Журналисты заметили, что испанцу понравилась запись с критикой решений главного тренера.

<p>&#34;Солари ставит Дани Себальоса и Каземиро, который не в форме, и хоть он закончил играть 20 лет назад, он скорее выпустит себя, чем Иско&#34;. Фото: © <a href="https://as.com/futbol/2019/01/09/copa_del_rey/1547062469_538548.html?id_externo_rsoc=CM_ES_TW" target="_blank">AS</a></p>

Аналогичная ситуация с лайками в "Спартаке" закончилась тем, что главный тренер Массимо Каррера сначала отправил в дубль Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, а затем потерял должность. Футболисты же вернулись в основной состав.

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