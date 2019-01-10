Хотите как в "Спартаке"? Игрок "Реала" лайкнул пост с критикой главного тренера

Испанский полузащитник Иско недоволен тем, что Сантьяго Солари не ставит его в основной состав.

В мадридском "Реале" всё не очень хорошо: клуб идёт лишь на пятом месте в чемпионате Испании, уступая не только "Барселоне", "Севилье" и "Атлетико", но и даже скромному "Алавесу". Сантьяго Солари, казалось, вывел клуб из кризиса, в который его загнал Юлен Лопетеги, но совладать со всеми звёздами новый тренер не смог. В частности, Иско часто остаётся недоволен решениями Солари. И даже публично выражает это с помощью лайков в "Твиттере". Журналисты заметили, что испанцу понравилась запись с критикой решений главного тренера.

Аналогичная ситуация с лайками в "Спартаке" закончилась тем, что главный тренер Массимо Каррера сначала отправил в дубль Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, а затем потерял должность. Футболисты же вернулись в основной состав.