Лучший защитник МЧМ: Обидно за матч с США, но бронза — хороший результат

В новогодние праздники наша хоккейная молодёжка завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Ванкувере. Лайф пообщался с 18-летним игроком московского ЦСКА Александром Романовым, признанным лучшим защитником мирового первенства. В интервью перспективный хоккеист рассказал о том, встречала ли команда Новый год и что сказали ему папа Станислав Романов (известный в прошлом хоккеист, а ныне агент) и его дедушка — сам Зинэтула Билялетдинов.

— Как бы ты подвёл итоги чемпионата мира?

— Бронза на таком турнире для нас — хороший результат, но, конечно, хотелось большего! Нам не повезло в матче с США. Могли выиграть у них, и от этого обидно.

Я знаю,что мы лучшие Публикация от Alexander Romanov (@al_rom26) 5 Янв 2019 в 8:24 PST

— Какая была атмосфера в команде после матча с американцами? Некоторые даже не сдержали слёз...

— Расстроилась вся команда сильно. Мы пришли в раздевалку, и практически каждый сказал, что мы могли их обыграть и должны были это делать. Мы сделали больше бросков, в целом играли лучше, но нам откровенно не повезло. Тот же момент у Муранова был отличный, когда на ленточке шайба лежала. Ещё и гол Шашкова не засчитали...

— Что сказал в раздевалке тренер после этой игры?

— Он сказал, что мы играли лучше и мы молодцы. Также что должны готовиться к игре за третье место и брать медали.

— Тебя признали лучшим защитником на этом турнире. Мог ли ты представить себе это перед стартом чемпионата?

— Получить такую награду мне было очень приятно! Я долго к этому шёл, ещё со времён выступления за "Крылья Советов". Плюс всегда хотел попасть в сборную. Но, конечно, было бы вдвойне приятнее, если бы мы выиграли золото.

— Канадцы были не слишком дружелюбны и освистывали вас. Как реагировали на это? Может, это как раз чисто по-спортивному разозлило команду?

— Это действительно злило нас по-спортивному. Я бы также сказал, что нам было особенно приятно обыграть канадцев при таких трибунах. Когда мы выходили на игру, все кричали: "У-у-у", а когда на льду появлялись сами канадцы, все вставали и аплодировали. В таких условиях было вдвойне приятно обыграть их. Думали: ну сейчас мы им зададим! В какой-то момент приходит понимание, насколько это круто. Просто вау!

— Родители ездили поддержать вас?

— Со мной в Канаде были мама и папа. Они на каждом матче присутствовали. Знаю, что и у Кравцова ездили родители тоже. Да и вообще русских было достаточно много на трибунах. Не знаю, специально они приехали или это местные, но их было видно.

— Что сказали папа и дедушка после чемпионата мира?

— Похвалили и поздравили, но основной разбор игр нам ещё предстоит сделать. Критика и поправки ещё только впереди.

— А кто больше критикует тебя — папа или дедушка?

— Я бы сказал, что папа, но и дедушка не отстаёт от него. Постоянно подсказывает, поправляет, указывает на какие-то ошибки.

— У тебя нет груза ответственности, что у тебя такие папа и дедушка, нужно соответствовать им?

— Я просто не думаю о том, что мне нужно кому-то соответствовать. Мне самому нравится хоккей! Хочется добиться больших успехов в хоккее, чем у моего папы. Самому приятно посоревноваться с ним. А так в целом я спокойно к этому отношусь. Делаю то, что мне очень нравится, — играю в хоккей.

— Новогоднее настроение у вас было? Турнир же проходит в самый разгар праздников!

— Честно говоря, праздничного настроения не было вообще. Во-первых, потому что там нет снега, в Ванкувере целыми днями лили дожди. Да и фактически мы никак не отмечали сам Новый год. По московскому времени мы играли именно в новогоднюю ночь с канадцами — нужно было все свои силы отдавать на победу.

— Но бой курантов послушать удалось хотя бы после?

— Когда у нас был ужин после игры с Канадой, то все вместе собрались, подняли стаканы — кто с соком, кто с водой — и тосты говорили. Но это было только в рамках ужина, ничего особенного. Чисто символически поздравили друг друга и всё.

С Новым Годом Публикация от Alexander Romanov (@al_rom26) 31 Дек 2018 в 11:53 PST

— Погулять по Ванкуверу успели, достопримечательности посмотрели?

— Город сам по себе очень большой, но мы далеко от отеля не отходили. Когда были выходные, ходили поесть куда-нибудь или в ближайший молл прогуляться.

— Подводя итоги 2018 года, можно сказать, что он стал удачным для тебя? Ты дебютировал в КХЛ, играешь за ЦСКА регулярно...

— Для меня новый год начинается тогда, когда фактически заканчивается сезон. Вот тогда я уже и буду подводить итоги и оценивать, хорошим год получился или плохим. Пока сезон не закончился, результата нет. Нужно всё довести до конца.