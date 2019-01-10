Эксперты WADA начали работу с российской базой данных в Москве

По словам министра спорта Павла Колобкова, в процессе возникла небольшая организационная проблема.

Представители Всемирного антидопингового агентства, накануне прибывшие в Россию, начали работу в московской лаборатории. Цель визита экспертов — изучить базу данных и решить, необходимо ли продлевать отстранение РУСАДА. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, проблем возникнуть не должно.

— Всё оборудование соответствует тем задачам, которые поставлены перед экспертами, оно согласовано и со Следственным комитетом, и с WADA, — отметил Павел Колобков в интервью ТАСС.

По его словам, сегодня эксперты проверили всё необходимое оборудование и "нет никаких сомнений, что процесс пойдёт в нужном русле".

— Небольшая задержка произошла не по вине России. Была чисто организационная проблема, сейчас она решена, — заверил Колобков.

Напомним, Россия не предоставила до 31 декабря базу данных. 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА. Это может привести к новым запретам для российских спортсменов на участие в соревнованиях. Вопрос будет рассматриваться Комитетом по соответствию WADA 14–15 января.