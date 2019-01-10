Итальянка Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе, фавориты "застрелились"

Лиза Виттоцци одержала победу благодаря своей быстрой скорости, к которой добавилась идеальная стрельба, опередив на 5,6 секунды Анаис Шевалье из Франции. Третье место в плотной борьбе вырвала шведка Ханна Эберг.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, появившаяся в сборной после выступлений в резерве, финишировала на 17-м месте. Интересно, что на следующей за ней позиции — бывшая россиянка Анна Фролина, выступающая за Южную Корею. Обидно, что Светлана вполне могла претендовать на подиум — она проиграла Виттоцци 57,5 секунды с двумя промахами, которые стоят примерно 45–50 секунд.

Многие лидеры Кубка мира не справились со стрельбой из-за ветра и провалились. Первый номер общего зачёта Доротея Вирер — 24-я с двумя промахами. Возможно, погода или классическая музыка, раздававшаяся на весь стадион во время гонки, сбила и действующую победительницу Кубка мира Кайсу Мякяряйнен — она только 42-я с шестью закрытыми мишенями из 10.

Завтра в Оберхофе состоится мужской спринт. Начало — в 16:30 по московскому времени.