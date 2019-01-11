Шарапова узнала имя своей соперницы на Australian Open

Россиянка Мария Шарапова в первом круге Открытого чемпионата Австралии встретится с британкой Харриет Дарт, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Также стало известно, что Маргарита Гаспарян будет противостоять китаянке Чжу Линь. Остальные россиянки узнали своих соперниц ещё вчера.

Через квалификацию также пробились в основную сетку турнира Большого шлема россиянки Наталья Вихлянцева, Анна Калинская и Вероника Кудерметова. Им в первом круге будут противостоять Варвара Лепченко (США), Арина Соболенко (Беларусь) и София Кенин (США) соответственно.

Также отметим, что Даниил Медведев начнёт Australian Open с матча против южноафриканца Ллойда Харриса, который также прошёл через квалификацию.