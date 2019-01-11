Теннисист Маррей заплакал при объявлении о завершении карьеры – видео

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Теннисист Маррей заплакал при объявлении о завершении карьеры – видео

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Бывшая первая ракетка мира, единственный в мире двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде заявил, что покинет большой спорт после Уимблдона.

Трёхкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей на пресс-конференции заявил, что этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Причиной стала травма бедра, которая продолжает его беспокоить.

Делая важное заявление, британский теннисист даже не смог сдержать слёз.

Отметим, что на предстоящем Australian Open Маррей сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге.

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