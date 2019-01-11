Теннисист Маррей заплакал при объявлении о завершении карьеры – видео

Бывшая первая ракетка мира, единственный в мире двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде заявил, что покинет большой спорт после Уимблдона.

Трёхкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей на пресс-конференции заявил, что этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Причиной стала травма бедра, которая продолжает его беспокоить.

Делая важное заявление, британский теннисист даже не смог сдержать слёз.

Andy Murray breaks down in tears as he announces his plans to retire from tennis after years of battling with severe hip pain.



Read more about the two time Wimbledon champion's announcement here: https://t.co/m7CR2jNaXz pic.twitter.com/diyiM0Lfng — Sky News (@SkyNews) 11 января 2019 г.

Отметим, что на предстоящем Australian Open Маррей сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом в первом круге.