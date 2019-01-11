СМИ: Владимир Кличко возвращается в профессиональный бокс

Украинский боксёр Владимир Кличко уже весной этого года может выйти на ринг. По информации журналиста Стива Банса, бой Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером, который запланирован на 13 апреля, скорее всего, не состоится. В связи с этим главный бой вечера заменит поединок с участием Кличко.
— Джошуа не будет драться с Миллером в Лондоне на "Уэмбли". Полагаю, что этот поединок будет перенесён или же его заменят. Слышал, что Владимир Кличко возвращается и он может стать одним из участников поединка. Его имя связывают с "большим британским тяжеловесом", но это точно не Фьюри и не Джошуа, — приводит слова Банса портал talksport.com.
Напомним, что в последний раз Кличко выходил на ринг против Энтони Джошуа в 2017 году, где проиграл британцу нокаутом. Практически сразу же после этого боя украинец объявил о завершении карьеры.
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