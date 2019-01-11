СМИ: Владимир Кличко возвращается в профессиональный бокс

О возвращении на ринг бывшего чемпиона мира сообщил британский журналист Стив Банс.

Украинский боксёр Владимир Кличко уже весной этого года может выйти на ринг. По информации журналиста Стива Банса, бой Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером, который запланирован на 13 апреля, скорее всего, не состоится. В связи с этим главный бой вечера заменит поединок с участием Кличко.

— Джошуа не будет драться с Миллером в Лондоне на "Уэмбли". Полагаю, что этот поединок будет перенесён или же его заменят. Слышал, что Владимир Кличко возвращается и он может стать одним из участников поединка. Его имя связывают с "большим британским тяжеловесом", но это точно не Фьюри и не Джошуа, — приводит слова Банса портал talksport.com.

Напомним, что в последний раз Кличко выходил на ринг против Энтони Джошуа в 2017 году, где проиграл британцу нокаутом. Практически сразу же после этого боя украинец объявил о завершении карьеры.