Мосгорсуд принял решение сохранить за Зубковым титул олимпийского чемпиона

Сегодня, 11 января, Мосгорсуд принял решение отклонить жалобу Олимпийского комитета России на решение вернуть бобслеисту Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России. Об этом сообщает ТАСС.

— Суд вынес такое решение, выслушав все аргументы сторон. Это правовое решение, — сказал сам Зубков после заседания.

Важно, что данное решение действует только на территории нашей страны. За границей он также будет считаться лишённым двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, что в 2017 году МОК признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, в результате чего были отменены все его результаты на Олимпиаде-2014. Также от него потребовали вернуть медали.