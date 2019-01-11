Цена вопроса — 60 млн евро. "Зенит" нашёл замену Кришито в Португалии

Санкт-петербургский клуб пока сделал "Бенфике" предложение в размере 16 миллионов евро.

Португальское издание Sapo Desporto со ссылкой на газету A Bola сообщает, что "Зенит" претендует на защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо. По данным издания, петербуржцы предложили за португальца 16 миллионов евро. Однако "Бенфика" не намерена отдавать 23-летнего игрока так дёшево: в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

На игрока обороны претендует ещё "Наполи" и "Ювентус". "Зенит" пока предложил самому футболисту более выгодные условия, чем его нынешний клуб, но последнее слово всё равно останется за "Бенфикой".

Гримальдо — один из определяющих игру футболистов "Бенфики", он считается большим талантом. "Зенит" же, в свою очередь, испытывает проблемы с позицией левого защитника с тех пор, как капитан команды Доменико Кришито решил вернуться в Италию.

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