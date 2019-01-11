Нурмагомедов — футболисту Гулиеву: Тебя назвали Хабибом, но на людей не прыгай

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Нурмагомедов — футболисту Гулиеву: Тебя назвали Хабибом, но на людей не прыгай

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев/Александр Гальперин

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал переход в "Спартак" футболиста, который очень на него похож.

Возвращение в "Спартак" футболиста Аяза Гулиева породило множество шуток из-за его внешнего сходства с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В стороне не остались и спортивные издания. В одном из них сравнение увидел и сам прославленный чемпион, поспешивший прокомментировать ситуацию и дать футболисту ценный совет.

— Аяз, смотри не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, — сказал настоящий Хабиб.

Напомним, Гулиев является воспитанником "Спартака". Последний год он отыграл за "Ростов". Красно-белые заплатили около одного миллиона евро за возвращение проданного летом полузащитника.

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